Maestra de Yucatán es encontrada muerta con un golpe en la cabeza

Macabro hallazgo hizo un hombre, la mañana de este jueves, luego de que encontró a su hija muerta en el baño de su casa, con un golpe en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Ticul, cuando la docente Saida Puch D., de 42 años de edad fue encontrada sin vida con un golpe en la cabeza.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, la mujer trabajaba como maestra en el poblado de Santa Elena y como se acostumbraba, cada mañana su compañera Kati la pasaba a buscar a su casa para ir juntas al trabajo.

Esta mañana no fue la excepción y al llegar su compañera tocó el claxon para avisar que ya había llegado, pero Saida no salió, por lo que su papá, un hombre de 75 años de edad identificado como Renán Puch C., entró a la vivienda de su hija para ver porque se demoraba en salir.

El hombre revisó los cuartos, hasta que se dirigió al baño, el cual estaba cerrado, por lo que decidió forzar la puerta y fue entonces que encontró la macabra escena.

Encuentran a maestra muerta

Los paramédicos indicaron que la mujer murió.

Al entrar al baño encontró a su hija tirada en el piso con un golpe en la cabeza, por lo que rápidamente dio aviso a las autoridades, por lo que arribaron elementos policíacos y paramédicos, quienes indicaron que no contaba con signos vitales y que su cuerpo ya estaba rígido.

Cabe destacar que el lugar fue acordonado en espera de las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como se contó con la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes se encargaron de levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue para la autopsia de ley y así determinar la causa de la muerte.

