Madruga el PAN candidaturas del Frente al PRD

Los blanquiazules ya tendrían a sus senadores, mientras en el sol azteca siguen peleándose

En Yucatán las cosas no parecen marchar como en las cúpulas del ex Frente Ciudadano, ahora llamado ‘Por México al Frente’. Anteanoche se dio su inscripción ante el INE, impulsada por los ahora ex dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, así como por el Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro. Lo anterior porque en el estado el blanquiazul se ha adelantado de todas todas a sus socios PRD y Movimiento Ciudadano, al grado de que ya tiene a sus ‘gallos’ para las senadurías, las cuales recaerían en Raúl Paz Alonzo, su líder estatal, y Cecilia Patrón Laviada, por cuota de género. Pero lo que no la tienen nada fácil son los que integran la lista de aspirante a calentar la silla que dejara vacante Vila Dosal, pues entre los punteros se anotan Mauricio Díaz, el ex edil Renán Barrera, el diputado Manuel Díaz, y posiblemente hasta Cecilia Patrón. Otra posible candidatura que se fortalece contra todo pronóstico, y a pesar de las acusaciones de la vida loca que supuestamente se da con cargo al erario, es la del todavía el alcalde meridano Mauricio Vila Dosal, quien parece aplicar aquello de que lo ‘que no te mata te robustece’. PIEDRA EN EL CAMINO La piedra en el camino de Vila Dosal seguiría siendo el dirigente estatal del PRD, quien ha dicho hasta el cansancio que con todos, con quien sea, hasta con Renán Barrera Concha, menos con el alcalde actual. En esta terquedad de Cuevas Mena, también ha puesto oídos sordos a los mensajes que una y otra vez le envía el CEN del PRD: ‘los estados proponen, pero vienen el PRD nacional tiene la última palabra’, así que la eventual candidatura del reconocido catedrático de la Uady Jorge Zavala, impulsada en solitario solo por el dirigente perredista yucateco, parece estar prendida con alfileres. DOS OBSTÁCULOS Por otra parte, aunque lo han intentado minimizar, Cuevas Mena por un frente y Raúl Paz Alonzo, dirigente del PAN, por el otro, la salida de David Barrera Zavala, principal promotor de la coalición en la entidad, todavía tendrá repercusiones. En un estado donde la ‘chiquillada’ se reparte el 30 por ciento de los votos, desestimar el crecimiento que ha tenido el partido que arropó a Barrera Zavala, el Panal, es un grave error, ya que podrían ciertamente no ganar una contienda estatal, pero sí ayudar a inclinar la balanza a favor del tricolor. Con su cambio de siglas, Barrera Zavala, no solo descobijó a la coalición sino que dejó sin la única representación que tenía el PRD en el Congreso yucateco y de pasó evidenció la incapacidad de Cuevas Mena para construir acuerdos. La guerra interna en el sol azteca, no para ahí, a una horas que Cuevas Mena dio el albazo con la el registro de la precandidatura del investigador universitario, el grupo de los Galileo, con todo y que su presencia en la entidad es reducida, respondió con la inscripción de otro precandidato, sacado también de la manga. Ricardo Anaya anunciará hoy detalles sobre su nuevo proyecto, que como ya se dijo, se llama candidatura a la presidencia, y a partir de ahí y de que sepa quién sucede a la señora Barrales en el PRD, con toda seguridad habrá una reconfiguración en Yucatán, y no sería nada disparatado que veamos a la mini coalición turquesa, haciendo campaña para la coalición ‘Por México al Frente’ y a quienes resulten sus candidatos.