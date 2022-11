Madres lesbianas denuncian discriminación en Yucatán y piden cambio en Prodennay

La Red de Madres Lesbianas en México reprobó la violencia institucional ejercida por el Gobierno de Yucatán, a través del Hospital General Agustín O'Horán y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay) del DIF Yucatán, sobre la familia lesbomaternal de Julissa, su bebé recién nacida y su hijito de seis años.

En rueda de prensa desde Mérida, Mitzli Leal, administradora de esta organización que cuenta con el registro de más de 3 mil familias lesbomaternales en el país, denunció “la grave afectación a los derechos de Julissa” y preguntó al gobierno desde cuándo ser pobre y lesbiana impide la maternidad.

Añadió que el Estado viola también el derecho de la recién nacida a la identidad, por haberle negado la entrega del certificado de nacimiento a su madre y tanto a la bebé, como al niño, se les niegan los derechos fundamentales a la familia y la seguridad jurídica, sin olvidar que tanto madre como hija han sido impedidas del ejercicio de la lactancia.

“Condenamos la discriminación y la arbitrariedad que han ejercido las autoridades contra Julissa y su familia por ser ella una mujer lesbiana de recursos limitados, alegando sin ningún tipo de prueba rigurosa una supues ta violencia de Julissa hacia su hijo”, comentó la activista.

Por lo mismo, rechazó el comunicado del DIF Yucatán en el cual manifiestan haber resguardado a los menores debido a una situación de maltrato, ya que no sólo no hay pruebas de ello, sino que las existentes apuntan hacia lo contrario, pues más de 60 vecinas de Julissa han afirmado que ella es una buena madre y que no existe tal maltrato.

Piden cambios en Prodennay

Miztli Leal y Julissa en Mérida

La Red de Madres Lesbianas en México, colectiva con 10 años de trabajo con familias lesbomaternales y de parejas bisexuales, solicitó la reintegración de la recién nacida y del niño a su legítima madre para que ésta ejerza la guarda y custodia como corresponde.

También pidieron una disculpa pública para Julissa y su familia, así como la aplicación de medidas de reparación del daño por parte del gobierno de Yucatán.

La destitución de Teresita de Jesús Anguas Zapata, actual titular de Prodennay, por estar al frente de una institución que tomó la decisión de separar a esta familia lesbomaternal, así como de la trabajadora social que inició la pesquisa contra Julissa en el Hospital General “Dr. Agustín O´Horan”.

También recomiendan al gobierno la realización de Jornadas por parte de Registro Civil de Yucatán para que toda la población tenga acceso a los servicios de registro y/o reconocimiento de sus hijas e hijos, ya que es una problemática común en zonas lejanas al centro de la ciudad, al no contar toda la población con los recursos económicos y de tiempo para realizar un viaje a dicha instancia.

También te puede interesar: Tiktoker denuncia que en Yucatán arrebatan hijos por ser lesbiana

Culpable de ser pobre y lesbiana

Dariana Quintal Narváez

Por su parte, la abogada de Julissa, Dariana Quintal Narváez, señaló que de lo único que se le acusa es de ser pobre y lesbiana, pues las autoridades de Prodennay señalan que es un riesgo que crie a sus hijos por su condición de mujer lesbiana y de vivir en una zona de pobreza en Mérida.

Recordó que Julissa parió a su segunda hija el pasado 26 de octubre en el “O'Horán” y desde ese mismo día fue privada de la convivencia con la recién nacida, debido a que una trabajadora social (hasta el momento no identificada) le realizó una entrevista para determinar su nivel socioeconómico y decidió que no es apta para ejercer la crianza de los menores.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

“Pedimos desde aquí al Fiscal General del Estado, Juan Manuel León, que por favor agilice en la Agencia 29 la investigación de la carpeta 1301/2022, para que se haga justicia para esta madre y para estos niños”, comentó Quintal Narváez, quien aseguró que ya aportaron las pruebas suficientes a la denuncia que la Prodennay presentó contra Julissa, para formular el no ejercicio de la acción penal.

Por su parte, Julissa indicó que el último mes ha sido un calvario en su vida, pues ella llegó al hospital con la esperanza de salir con su hija. Además, dijo que su hijo de seis años también estaba emocionado por conocer a la recién nacida, pero esto no pasó y por lo contrario, se quedaron en una casa hogar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram