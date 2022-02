Madre e hija luchan juntas contra el cáncer en Yucatán

Enfrentarse al cáncer infantil es un duro golpe para madres y padres con hijos diagnosticados, por lo que la existencia de asociaciones y fundaciones dedicadas a brindar apoyo a los pacientes de las áreas de oncología pediátrica, es una luz que ilumina el camino de muchas familias, comentó en entrevista con La Verdad Noticias, María Margarita Cox Cardón, madre de la pequeña Scarlet.

En la actualidad AMANC Yucatán brinda apoyo a 223 niñas, niños y adolescentes que luchan contra el cáncer

¿Contra qué enfermedad lucha Scarlet y dónde la atienden?

Scarlet es una luchadora contra el cáncer infantil, ella fue detectada con leucemia linfoblástica de Precursores B, cuando apenas tenía dos años y nueve meses.

¿Cómo le cae a una familia la noticia del cáncer?

La verdad fue un duro golpe, porque desde que ella tenía ocho meses la he sacado adelante sola, entonces cuando me dan la noticia fue algo fulminante, te entristece, tuve que buscar un empleo de medio tiempo que me permita tener seguro social, pero eso sí, mi familia y mi pareja me han apoyado mucho.

¿Cuánto tiempo han librado esta batalla?

Ya llevamos tres años enfrentándonos juntas a esta enfermedad, con altas y bajas, hay días en los que se me pone muy mal y otros como hoy en los que está muy alegre, como si no tuviera nada, pero es cuando más cuidado debemos de tener, porque cuando menos te lo esperas ataca terrible.

¿En qué etapa del tratamiento van?

Scarlet está en las últimas de terminar su tratamiento, de las 120 quimioterapias que incluye su esquema le faltan solamente 10, por eso es que ya estamos tan ansiosos de que pueda tocar la campana que simboliza el final de esta batalla, antes de pasar a los cinco años de vigilancia epidemiológica.

¿De qué manera les ha impactado el apoyo de AMANC?

Gracias a AMANC Yucatán no nos han faltado medicamentos, la verdad es que con la escasez de quimios a través de la asociación hemos tenido bastante apoyo, incluso cuando en el seguro social no hay disponible.

¿Cómo les cae la noticia de un nuevo centro para el apoyo de otros niños?

Es una maravilla, es una alegría que no podría explicar, porque al ser directamente beneficiarios hemos podido darnos cuenta que en realidad hay una gran cantidad de niñas y niños que los necesitan, para mi AMANC ha sido una luz en este camino tan oscuro al que nos enfrentamos.

¿Qué le diría a los yucatecos para apoyar a este tipo de organizaciones?

El cáncer es real, cada día se diagnostica esta enfermedad a muchos niños en el país, donen, no importa si es ropa, zapatos, alimentos, dinero, juguetes, con lo que puedan donar es suficiente, porque la asociación y los niños lo necesitan mucho.

