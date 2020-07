Madre e hija de Yucatán pierden su hogar en unos segundos; su casa se vino abajo

Una madre e hija del municipio de Tekantó, Yucatán, está viviendo días complicados, ya que en medio de la contingencia por el coronavirus perdieron su casa, la cual se derrumbó en cuestión de minutos.

La mujer afectada, doña María May Bojórquez, comentó que hace unos días una parte importante de su casa, la cual era de palos y paja, se vino abajo en cuestión de minutos por falta de mantenimiento.

Una madre y su hija perdieron su casa en Yucatán, la cual se derrumbó en unos segundos.

La afectada comentó que ella y su única hija vivían en la casa derrumbada y para salir adelante en medio de esta crisis por el coronavirus, vendían la poca cosecha que salía de la hortaliza de su terreno.

Doña María May explicó que su casa probablemente se vino abajo, ya que desde hace varios años no se le daba mantenimiento y mencionó que actualmente está viviendo en una parte que no se cayó.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Madre e hija de Yucatán intentan levantar su casa

La madre y su hija están tratando de recuperar el poco material que quedó para construir un nuevo techo, ya que hasta la fecha ninguna autoridad municipal y estatal se ha acercado a ellas para darle apoyo.

La casa de la madre y su hija se vino abajo en Yucatán y ahora buscan levantarla.

Si alguien desea ayudar a doña María May, quien es viuda desde hace 20 años, la pueden encontrar en el predio número 107 de la calle 25 del municipio de Tekantó, ubicado a 74 kilómetros de Mérida.

Te puede interesar: Hijos dejan sin comida y agua a su madre en Mérida; la abandonaron con los perros

Los vecinos indicaron que hasta el momento nadie ha tomado en cuenta a las mujeres, incluso cuando los programas de vivienda estatales y federales van y vienen, situación que han vivido durante muchos años.