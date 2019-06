Madre desesperada implora el regreso de sus hijos secuestrados

En un acto público, Irene López Pérez denunció que sus hijos fueron privados de su libertad desde el sábado pasado por parte de su ex esposo, quien después de haberlos recogido para pasar el día con ellos, hasta la fecha no los ha devuelto.



La madre de familia acudió al Palacio de Gobierno para pedirle personalmente al gobernador Mauricio Vila le ayude a recuperar a sus dos hijos, una niña de cinco años y un varón de dos. “Sólo estoy pidiendo al gobernador que me ayude a recuperar a mis hijos, porque les han prohibido su libertad; les han prohibido ver a su madre”, dijo.



Relató que desde el 22 de junio su ex esposo, Irving Alberto Molina Noh, recogió a los menores para pasar el día con ellos, tal y como estipula la ley, pero jamás regresó a devolverlos. Por esta situación, López Pérez acudió al domicilio de su ex pareja por los infantes, pero no los encontró, situación que ha prevalecido hasta la fecha, ya que se desconoce el paradero de él y los menores.



La afectada también indicó que ya había sido amenazada por parte de Molina Noh. “Mi ex esposo y su abogada, Dariana Quintal, me querían quitar a los niños”, comentó la mujer, quien además mencionó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la delicada situación.



Por lo anterior, la madre de la afectada, Rosalinda Pérez, indicó que el actuar de la FGE les ha dejado un mal sabor de boca. “Hasta ahorita la Fiscalía nos han traído de aquí para allá y no nos han dado la atención adecuada. Nos han tratado como un objeto nadas más”, dijo la abuela de los niños.

Finalmente, tanto la madre, como la afectada, dijeron que lo único que desean es que los niños regresen, sobre todo porque tiene la patria potestad.



_Leandro Chacón.