Madre de joven que denunció intento de secuestro en Yucatán da su versión

Mucha polémica ha girado en torno a una denuncia hecha por un intento de secuestro en un municipio de Yucatán y pese a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que fue falsa la versión de la joven, la mamá de la afectada dio a conocer su versión.

A través del medio Presidio MX se dio a conocer el testimonio de la señora Oyuki Benítez Pantí, madre de la joven que denunció un intento de secuestro.

La madre manifestó que su hija le informó que cuando se dirigía a la escuela, fue interceptada por una camioneta a tres cuadras de su casa.

Relató que la joven indicó que una camioneta blanca con una llanta en la parte trasera se le emparejó y se abrió la ‘puerta del copiloto’ y la jalaron del brazo. Afortunadamente la joven se suelta y corrió en sentido contrario del auto.

Cabe mencionar que la madre destacó que su hija no se logró dar cuenta de las placas del vehículo, ni de las características de los ocupantes, presumiendo que la joven se encontraba aturdida por el susto.

La madre indica que la jovencita llegó a la escuela y no dijo nada hasta que llegó su mamá a buscarla a la escuela.

Cuando su mamá le cuestionó qué le había pasado, la joven dijo que no logró identificar a las personas pero que recordaba que la persona que la jaló es una persona de edad avanzada porque su piel estaba ‘arrugadita’ y era claro de color.

Tras el hecho se dio parte a la autoridad, por lo que llegaron elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes entrevistaron a la joven e informaron a la madre de la joven que ‘barrieron’ con las cámaras del trayecto donde pudo haber pasado el vehículo y no has señal de un auto descrito por su hija.

‘Yo digo, me enseñan una grabación, donde yo ya tenía esa grabación que un ciudadano me facilita. Esa misma grabación se muestra y no se ve, ¿cómo se dice? el lugar donde pasaron los hechos’.