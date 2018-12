¡MISTERIOSA! Muerte de pavos en Tekax, Yucatán

Vecinos del municipio de Tekax, Yucatán reportan la extraña y misteriosa muerte de pavos en un predio de la colonia Paraíso lo que además de generar desconcierto entre la población ha desatado muchas especulaciones de qué o quién podría estar matando a estos animales que se adelantaron a la cena de navidad.

Fue el pasado lunes cuando un vecino de este sector reportó que la mañana de ayer encontró en su patio a dos de sus pavos muertos de una manera 'terrorífica' pues les habrían arrancado todo el cuerpo en este municipio de Yucatán.

Otra cosa que le pareció extraña al señor es que en el gallinero sólo quedaron las patas del animal y no había rastro alguno de sangre por lo que es un misterio la muerte de estos animales.

“En la mañana salí para alimentar a los pavos y me di cuenta de esa extraña desaparición. Sólo estaban las patas, y entonces me puse a revisar para hallar muestras, pero no había nada, ni sangre, ni plumas. Lo más seguro es que haya sido un animal, pero no me explicó cómo entró y salió del gallinero que seguía cerrado”, mencionó.