MC recibiría a Ivonne Ortega “si está dispuesta a servir, no a servirse”

“Mujeres en movimiento somos un proyecto para mujeres de puertas abiertas, pero tenemos una agenda muy clara, un proyecto muy definido, aquí respetamos a todas las mujeres que han ocupado un espacio porque no es fácil llegar, y con respecto a Ivonne Ortega, la señora tiene una carrera política prominente y merece nuestro respeto”

Mencionó que hasta el momento desconoce un acercamiento de Ivonne Ortega con el partido, pero consideró que la exgobernadora es una mujer con liderazgo y podría aportar si pone sus talentos al servicio de la comunidad.

Jésica Ortega de la Cruz, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento de MC.

“Que yo sepa no se ha acercado, no sé si ya tuvo acercamiento de otra manera, pero es una mujer a la que admiramos, respetamos y sería un buen elemento en el partido siempre y cuando esté dispuesta a servir a los demás, y no a servirse de ellos, pues proviene de un partido donde están más para servirse que para servir”.

Sin embargo mencionó que la ex gobernadora deberá cuestionarse si está dispuesta a servir a los demás, cosa que es una regla básica en el partido MC y se tendría que analizar su ingreso.

“Si Ivonne Ortega manifiesta interés en pertenecer a Movimiento Ciudadano, la Comisión Operativa Nacional sería quien tome una decisión y analice los pros y contras, desde el ámbito local tenemos puertas abiertas, mientras venga y respete nuestra agenda y nuestras formas todo ciudadano cabe, pues ella es controvertida, persistente y siempre ha tratado de mejorar, tiene espíritu de cambio y la gente lo sabe, y todos estos talentos los puede poner al servicio de la ciudadanía siempre y cuando quiera” Finalizó.

