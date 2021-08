Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco sufre ataque rumbo al gimnasio

A través de sus redes sociales la influencer Lylo Fa y esposa del ex clavadista Rommel Pacheco, comparte momentos de angustia que vivió en la calle cuando fue atacada por un hombre.

De acuerdo con la influencer, se encontraba yendo al gimnasio cuando un hombre sin cubrebocas se le acercó y la jaloneo de su chamarra.

Lylo cuenta como fue el ataque que sufrió.

La esposa del clavadista asegura que había salido un poco tarde rumbo al gimnasio y cuando estaba a esquina y media de llegar al gimnasio se topó con el sujeto que le preguntó una referencia.

El hombre le había preguntado que si no sabía donde vendían fierro o hierro, a lo que Lylo respondió que no y como no traía cubrebocas, la joven influencer comenzó a desconfiar.

‘Como que, la verdad sentí algo, osea, lo ví en su cara, osea algo y de la nada me empezó a jalonear, me agarró del saco, de la chamarra’.

Con lágrimas en los ojos, contó como fue el momento aterrador por el que atravesó.

Fueron las palabras que dijo en medio del llanto para tratar de describir el momento difícil por el que atravesó.

Cabe señalar que manifestó que logró zafarse y golpearle las manos al sujeto, haciendo espació entre el sujeto y ella.

Esposa de Rommel Pacheco quería pedir ayuda

Por un momento lamentó la situación por la que muchas mujeres atraviesan a diario.

Posteriormente buscó ayuda a su alrededor, pero asegura que no había nadie en la avenida por la que caminaba.

La mujer se encontraba alterada al momento de señalar que no había nadie a su alrededor y pidió disculpas a su público, por las palabras que usó para describir el difícil momento.

Lylo asegura que cruzó la calle y cuando volteó para ver a su agresor, el sujeto se comenzó a reír y rápidamente se dirigió al gimnasio.

Cabe señalar que la influencer compartió esta desagradable situación en redes sociales para alertar a las mujeres a tener cuidado cuando estén solas en la calle.

‘Está muy de la fregada vivir así de verdad, esta muy de la fregada, está muy de la fregada ser vieja’, lamenta.

Finalmente la esposa de Rommel Pacheco asegura que no tiene porqué justificarse de nada, porque pudo haber salido en traje de baño y no tiene por qué pasarle nada. Cabe señalar que dijo que no se trata de la ciudad en la que esté, sino de la cultura, ya que aseveró que le ha pasado en la Ciudad de México y en Mérida.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!