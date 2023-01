Lunabrí, ocho años fomentando la literatura

Ya sea en el metro de la Ciudad de México o en un café de Mérida, durante ocho años Lunabrí se ha enfocado en el fomento a la literatura, para incentivar este hábito tanto en las personas que les gusta leer, como a quienes nunca han tenido la oportunidad de hojear el libro indicado para sus gustos, comentó Daniela Esquivel, fundadora de este proyecto.

Daniela Esquivel, fundadora de Lunabrí

¿Cómo surgió Lunabrí?

El proyecto surgió hace ocho años a raíz de un interés personal que yo tenía de compartir lo que en su momento estaba aprendiendo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde estaba haciendo estudios de literatura infantil y juvenil.

¿Dónde comenzó el proyecto?

Lunabrí comenzó en el Estado de México, específicamente en el municipio de Tlalnepantla, de ahí hicimos otro grupo en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, de manera virtual durante la pandemia creamos el club de lectores en Querétaro y actualmente estamos en Mérida buscando nuestro espacio.

¿Cuál es su objetivo?

Fundamentalmente el fomento a la lectura, creo que la literatura puede llegar a más lugares de los que hemos pensado, durante mucho tiempo hemos reducido la literatura al ámbito escolar, que es exclusivo de quienes solamente han gustado de leer y que un lector lo construye el tiempo y eso no es cierto, a veces solo necesitas encontrar el tema o el libro que es para ti.

¿Por qué literatura infantil y juvenil?

Mi acercamiento a la literatura infantil y juvenil fue como que se me hubiera abierto una puerta muy grande, fue como muy revelador y tuve tanto entusiasmo por ese mundo que me dieron muchísimos deseos de compartirlo con las demás personas. Hay gente que piensa que la literatura infantil y juvenil solamente está acotada al público de esas edades y mi interés era que no se quedara nada más ahí.

¿A cuántas personas han llegado?

En los distintos proyectos hemos tenido buen alcance, no lo hemos logrado medir ni siquiera nosotros, como por ejemplo el proyecto que se hizo para el Metro, en donde yo creo que perdimos el número tan exponencial que tuvimos, porque estábamos en un lugar muy macro.

¿Cuál ha sido el cambio de Lubabrí en estos ocho años?

Uno muy importante ha sido crecer, por ejemplo, ahora contamos con un círculo de lectoras que surgió a raíz de preguntas que nos hicimos varias mujeres en la marcha del 8M del 2020. Hemos empezado a crecer con la literatura que consumimos o que buscamos acompañar con temas actuales y cotidianos, cada vez va siendo más necesario para Lunabrí hacer como un momento presente, saber dónde estamos en la literatura hoy.

¿Cómo pueden acercarse a ustedes?

En las redes sociales nos encuentran como Lunabrí, ahí compartimos nuestras actividades porque es importante que la gente pueda conocer qué es lo que hemos hecho y saber qué estamos haciendo, que se acerquen para poder seguir construyendo esto que llamamos puentes lectores.

