Luchan por la inclusión educativa de discapacitados en Yucatán

A 22 años de establecerse estas acciones no se han logrado los resultados esperados; organizaciones demandan por mejores políticas públicas para la gente discapacitada, que en Yucatán es el 6.8 por ciento

En Yucatán el 6.8 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, motivo por el cual es importante realizar acciones para, mencionó Miguel Óscar Sabido Santana, secretario ejecutivo y encargado de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Sobre el tema, Martha Castro Castro, coordinadora del Movimiento Educación Inclusiva por Yucatán, dio a conocerde este sector de la población, pero los resultados no han sido los esperados, pues aún hay muchos miedos y desconocimiento del tema por parte de los docentes y administrativos. Ante esta problemática, hizo un llamado a los maestros, padres de familia, instituciones y sociedad en general para sumarse, aportar y lograr que los estudiantes con alguna discapacidad puedan ser incluidos en las aulas regulares junto con sus pares sin discapacidad, ya que con este realmente se lograría una inclusión dentro de la sociedad. Mencionó que con estas acciones se busca que el Estado sea uno de los primeros del país en poder establecer una tarea educativa totalmentey no solo de integración, la cual se logra cuando los niños con discapacidad reciben educación en aulas regulares, con los ajustes razonables que requieren tanto en la currícula como en laeducativa. Por su parte, la presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro - Deficiente Mental (Aypadem), Dulce Caballero Encalada, dijo que se han dado pasos en la materia alcanzado la integración de las, pero aún no se logra una verdadera inclusión en el sector educativo tanto público como privado. Sobre las diferencias de educación especial e inclusiva, explicó que la primera se refiere a los apoyos para niños con discapacidad, mientras que la segunda busca que esas personas formen parte de las comunidades de las escuelas regulares, una demanda que ya tiene varios años por parte de este sector. Por lo anterior, mencionó que es necesario trabajar desde la formación de los docentes para que lleguen a las aulas sensibilizados y con conocimiento del tema, además de comprometerse con la inclusión de los estudiantes discapacitados, aunque se reconoció que existen resistencias que se presentan por temor y desconocimiento. A su vez la presidenta de la Asociación Psicopedagógica del Sureste, María Dolores Reyes Amaya, mencionó la necesidad de verdaderas políticas públicas, que deben comenzar con el cambio de los planes de estudio de las Escuelas Normales Superiores, para formar docentes que sepan cómo atender a niños con discapacidad. Así mismo, se aprovechó para informar que se realizará el primer semanario: ‘La educación inclusiva, un viaje a la diferencia’, que busca generar un espacio de reflexión, experimentación, producción e intercambio de propuestas para desarrollar una educación innovadora e inclusiva en beneficio de los niños y jóvenes con discapacidad en la entidad. El evento se realizará este 5 y 6 de diciembre en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y está dirigido a toda la comunidad educativa: supervisores, directores, docentes, psicólogos y pedagogos de todos los niveles educativos, además de universitarios, padres de familias, integrantes de organizaciones civiles, entre otros.