Lourdes Medina, pone la psicología al servicio de la cultura

Lourdes Medina comentó a La Verdad que la Compañía Rayuela fue creada en agosto del 2017, precisamente para viajar, para realizar este aventura que las ha llevado a recorrer diversos países.

Comentó que en México, pese a la diversidad ideológica de estado a estado, tuvieron una muy buena recepción. “Es muy impresionante estar en México, cada estado tiene su propia idiosincrasia, cada uno tiene un patriotismo de estado que casi se quieren independizar, es muy fuerte, nos llamó la atención, también su manera particular de pensar, sus costumbres, su comida, son cosas que nos han impactado un montón”, señaló.

Lourdes Medina, psicóloga de profesión, comentó que tomó esta iniciativa llevada por la curiosidad de ver, de conocer otras gentes, otras culturas, de ver qué pasa.

¿Qué te llevó a realizar este extenso tour?

Yo creo que la curiosidad de ver, de conocer otras gentes, otras culturas, de ver qué pasa, para mí fue eso.

¿Cómo decidieron cuál proyecto llevar fuera de Argentina?

Nosotras queríamos como generar un material que nos interesara a las dos, la parte artística es Caro, yo soy psicóloga en realidad, entonces teníamos que encontrar algo que nos interesara a las dos, así creamos “Cuentos del Bosque”.

Las chicas crearon “Cuentos del Bosque” con la idea de poder presentarla en cualquier lugar, no solamente en teatros, sino también a escuelas rurales, a comunidades.

¿De qué va “Cuentos del Bosque”?

Es una obra que la creamos de manera que la pudiéramos presentar en cualquier lugar, no en teatros solamente, queríamos llegar a escuelas rurales, a comunidades y también transmitir un mensaje que nos interesara.

¿Qué descubrieron al analizar los cuentos infantiles?

Que en los roles femeninos hay mucha opresión, como mucho mandato, mucha repetición en todas las historias, mucho de esto del final feliz, son figuras como pasivas, siempre están esperando pero ni siquiera hay como una voluntad propia.

Lourdes comentó que el proyecto cuenta con dos espectáculos y varios talleres, el que es para toda la familia es de cuentos infantiles pero es una reversión de los cuentos clásicos.

¿Qué países han recorrido hasta ahora?

Recorrimos el norte de nuestro país, de ahí nos fuimos a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y de allí hicimos un salto a México, donde estuvimos en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, San Luis, la Ciudad de México, Michoacán y nuestra última presentación fue en Yucatán.

¿Cómo te sientes después de toda esta experiencia?

Ahora me siento un poco cansada, jajaja, para mí particularmente estos dos años ha sido de total y absoluto aprendizaje, conocer a gente de otros lados, de otras disciplinas que de otra manera no sé si hubiera tenido a poder conocer tantas cosas, gente que da talleres, títeres, objetos y un montón de cosas. Siento que ya es hora de volver porque siento que acumule mucha información y me gustaría hacer algo con todo esto que he aprendido, necesito volver, sentarme y ver que hago con todo esto que he aprendido.

De México, las artistas gauchas viajaron a Cuba, para participar en una festival que abarcará tres semanas de actividades, para posteriormente retornar a Argentina, donde llegarán cargadas de toda la energía que absorbieron en este fabuloso viaje.

