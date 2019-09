Los yucatecos y los mexicanos soñamos con un mundo libre de armas: Vila Dosal

“La construcción de la paz es un trabajo que requiere de la aportación de todos y cada uno de nosotros, desde nuestras acciones de todos los días y en todas las formas posibles”, afirmó el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal en el arranque del Programa de Jóvenes “Liderando con el Ejemplo” en el marco de la 17 Cumbre de los Premios Nobel de la Paz que se desarrolla por primera vez en nuestro país.

Jóvenes, junto con ustedes, los yucatecos y los mexicanos soñamos con un mundo libre de armas, de violencia y de amenazas, y creemos que este mundo es posible. Estoy muy seguro que, a través de su talento y creatividad, aportarán ideas innovadoras para la construcción global de la paz, dijo Vila Dosal.

En las actividades previas al encuentro mundial por la paz, el primer mexicano que honró al país al obtener el premio Nobel de la Paz, el 13 de octubre de 1982, fue ampliamente recordado al ser llamada con su nombre: Alfonso García Robles, la explanada del Centro Internacional de Congresos, sede este año de la 17 Cumbre Mundial de los Premios Nobel.

Casi olvidado por las nuevas generaciones, el nombre y el legado de José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles (Alfonso García Robles), resurge en esta semana con la histórica celebración en Mérida de este encuentro mundial por la paz, en la que se han programado decenas de actividades, foros, paneles y conciertos, todos enfocados a la preservación de tan preciado valor humano: la paz.

¿QUIÉN FUE, QUÉ HIZO?

García Robles fue un político y diplomático michoacano, que por su trabajo a favor de la no proliferación nuclear en América Latina y el desarme mundial, obtuvo el galardón de la Academia de Ciencias de Suecia en 1982.

Se considera como su mayor logro la creación del Acuerdo de Tlatelolco, firmado por todos los países latinoamericanos y mediante el cual, se comprometen a no desarrollar armas atómicas y crear y mantener la única región desnuclearizada del planeta.

Entre sus textos diplomáticos y políticos divulgados, destacan El Panamericanismo y la Política de Buena Vecindad (1938), De la Carta del Atlántico a la conferencia de San Francisco (2 vols. 1949), La desnuclearización de América Latina (1967), El Tratado de Tlatelolco (1967) y La Asamblea General del Desarme (1979). García Robles murió el 2 de septiembre de 1991.

LIDERANDO A JÓVENES

El miércoles en el preámbulo de las actividades de la 17 Cumbre Mundial por la Paz, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal, afirmó que esta Cumbre, representa una oportunidad inigualable para los yucatecos, como anfitriones de este evento global, de dejar un legado más duradero entre las nuevas generaciones, pues podrán compartir experiencias, reflexiones y convicciones con personalidades que han dedicado su vida a la construcción de un mundo mejor y han sido distinguidos con el Premio Nobel.

De acuerdo con los organizadores son alrededor de mil estudiantes provenientes de diversas universidades del estado, país y mundo, interesados en participar en los laboratorios de la paz (PeaceLabs) donde se proponen proyectos y planes de acción relacionados con la paz global que los delegados de la juventud participante podrán aplicar en sus comunidades.

ASPECTOS

Dichos talleres abarcan una amplia diversidad de temas, incluida la esencia de ser un ciudadano global activo, estrategias para promover la construcción de la paz a nivel local y global, prevenir la violencia a través de la diplomacia, la importancia del patrimonio cultural y ayudar a otros, el papel de jóvenes activistas en un mundo moderno, y la ética de los líderes, entre otros.

La directora del Programa Juvenil, Liderando Con El Ejemplo, Viktoria Devdariani externó su gratitud a Mérida por compartir inspiración e ideas prácticas para el programa, con talleres que combinan lo único y colorido de la cultura del estado de Yucatán, con las necesidades y temas que nos llevan a una sociedad más pacífica".

Profesores y estudiantes de: Universidad de Ciudad del Cabo, Universidad de Los Andes, Harvard University, Yale University, Universidad de Quinnipiac, London School of Economics, Dartmouth College, University of South Alabama, Konstanz University, LUISS University, Stanford University, Universidad de Winchester, Haverford College, East Stroudsburg University, University of Tokyo, Hiroshima University, Cornell University, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Marista, Universidad Anáhuac Mayab entre otras instituciones y organizaciones, asisten a estas actividades que se desarrollan en convergencia con las plenarias y foros de la Cumbre.

ACTIVIDADES

Para HOY Jueves:

Con la conducción de los periodistas Paola Rojas y Javier Solórzano, se llevará a cabo a las 9 am, la inauguración oficial de la 17 Cumbre Mundial de los Premios Nobel por la Paz en la planta baja del Centro Internacional de Congresos.

A las 10: 00 horas se realizará la primera Plenaria, “Deja tu Huella por el Desarrollo Social y Económico” a cargo de -Leymah Gbowee, Tawakkol Karman,

Jody Williams, Shirin Ebadi, Kailash Satyarthi, Juan Manuel Santos, Lech Walesa,

Lord David Trimble. Con la moderación de Javier Solórzano.

A las 12: 30 pm, se desarrollará la Plenaria 2: “Culturas Originarias y Paz Regional” con Rigoberta Menchú Tum, Bernice A. King, Ben Moussa, Sello Hatang, Juana Bravo y la moderación de Paola Rojas.

A las 16:00 horas se contempla el Foro 1 “Las Mujeres y la Paz” con Rigoberta Menchú, Yuriria Sierra, Joy Huerta, Bernice A. King. Como moderadora, Paola Rojas.

Esta misma jornada está programada la proyección de la organización "Sing for Hope y la conferencia de Amaury Vergara Zatarain, Vicepresidente ejecutivo y director general de grupo Omnilife.

Hacia las 17: 30 horas se realizará el Foro 2 “El Arte y el Deporte como Constructores de Paz” con Miguel Bosé, Rafael Márquez, Diego Luna. Con la moderación de Alejandro Legorreta.