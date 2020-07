Los pecados de Mauricio Vila durante la contingencia Covid-19

El Covid-19 continúa sembrando temor en la población de Yucatán al sumar el viernes 35 nuevos decesos y 260 nuevos contagios, por lo que crece el descontento en redes sociales de sectores que denuncian abandono de las autoridades.

En diversos grupos de Facebook se recrimina al gobernador Mauricio Vila por implementar normas que en poco contribuyen a prevenir contagios de Covid-19 y que en algunos casos incluso las contradicen.

Durante la contingencia Covid-19 muchos sectores de la sociedad de Yucatán sigue manifestando su inconformidad a Mauricio Vila por hacerlos un lado durante la contingencia Covid-19, uno de ellos es el Sindicato de Músicos.

Uno de los reclamos más recientes proviene por parte de los restauranteros quienes ahora deben cerrar a las 9 de la noche perdiendo así el importante ingreso de la cena cuando de por muchos ya están en la cuerda floja.

Los restaurantes en la playa está peor por que tienen que cerrar a las 8 de la noche por que a las 9 ya no se puede circular. No es que los propietarios no entiendan la gravedad del coronavirus, pero están dejando a mucha gente sin el ingreso para subsistir.

La Ley Seca propicia la venta clandestina

El ramo resturantero es de los que más trabajo da a la gente pero con la Ley Seca los pocos clientes que llegaban de lunes a viernes han dejado de acudir, por lo que piden a Mauricio Vila que esta sea levantada ya que solamente propicia la venta clandestina.

Los pequeños restaurantes botaneros de Mérida corren riesgo de cerrar definitivamente por la contingencia sanitaria, arriesgando con ello el trabajo de todos los empleados que dependen de este giro de negocio, con lo que llevan el sustento a su familia, incluyendo a músicos y artistas que tampoco pueden presentarse.

La Ley de movilidad tampoco ha sido bien recibida, pues restringir horarios no soluciona el problema del transporte en el que nadie encuentra la lógica en prohibir viajar a más de 2 personas en auto, pero sí que camiones urbanos transiten saturados de pasajeros.

Muchas de las medidas implementadas por el gobernador Mauricio Vila no son bien recibidas por miles de yucatecos. La crisis del transporte público es uno de los más denunciados en redes sociales.

Tampoco es bien visto como Mauricio Vila se confabula con otros gobernadores panistas para contradecir las indicaciones del gobierno federal, comenzando con que pese al aumento de contagios insista en mantener a Yucatán en semáforo naranja.

Basta visitar los principales grupos de Facebook y diversos municipios de Yucatán para percatarse de este tipo de quejas que lamentablemente se convierten cada vez en cotidianas.