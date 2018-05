Los moches se acabarán con la vigilancia social: Fernando Xacur

Abrir rutas periféricas para disminuir transbordos en el centro de Mérida, así como establecer un Consejo de Desarrollo Urbano para terminar con los “moches” en la asignación de las obras públicas, fueron de las principales propuestas expuestas por el candidato a la alcaldía de Mérida, por la coalición de los partidos Morena, PES y PT Fernando Xacur García, durante su participación en el Foro organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic).

El abanderado, respondió a los cuatro planteamientos de la agrupación en los que además de la movilidad y la infraestructura pública, se habló del medio ambiente y la colaboración de la pequeña y mediana empresa en los proyectos de desarrollo.

“Nosotros estamos por organizar una auditoría en la infraestructura de la ciudad y consultar con diversas fundaciones y grupos organizados de ciudadanos, para determinar las necesidades de la ciudad y la transformación de los espacios; así como establecer el Consejo para que con la realización de las posibles acabar con los moches” dijo Xacur.

Se han dado casos en los que los alcaldes no solo piden moches para dar las obras, sino que tienen sus propias empresas constructoras con prestanombres, con las cuales no solo alientan la corrupción, sino que van en contra de la libre competencia. En sus recorridos de casa en casa, una de las peticiones que más frecuentemente le ha hecho la ciudadanía, es la de reorganizar el sistema de transporte público y “nosotros tenemos una perspectiva más allá de solo reorganizar las rutas y abrir nuevas pues tenemos que verlo en un sentido más amplio, desde fomentar las caminatas, las bicicletas y reducir el uso del automóvil particular, expuso.

