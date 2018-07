Los millenialls en Yucatán se alejan de ordenaciones

Jóvenes en Yucatán se alejan de ordenaciones

En el estado el fervor católico marca a la sociedad, pero en comparación de generaciones anteriores el interés de los jóvenes por ser ordenados, para ser padres, ha sido variable y por ciclos ha disminuido, explicó a Grupo Editorial La Verdad el Vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, Jorge Martínez Ruz.

“El dato de los que se ordenan sacerdotes es muy variado; en México tenemos algunas de las Arquidiócesis más grandes del mundo: la de México, de Guadalajara, la de Monterrey, las cuales al año generan alrededor de 40 sacerdotes, lo que depende mucho del Estado y del seminario. En Yucatán ha sido muy variado, porque depende también de la personalidad de los jóvenes que ingresan.

Indicó que en el 2017 hubo una baja en el ingresos de los interesados, pero “este año parece que se ha recuperado el número de jóvenes que ha acudido al seminario, sobre todo después la preparatoria. Ahora debe ingresar un grupo, entre 15 y 18 años de edad. En el Seminario Menor ha aumentado, han tenido un ingreso mayor de jóvenes”.

Antes el Seminario Menor tenía más bajas, y el Mayor tenía más ingresos. Es una cosa variable. Eso depende del tema generacional. Sí ha habido una disminución en general, al parecer porque quizás los jóvenes ya no se interesan tanto en los temas de la Iglesia o en el compromiso por el trabajo religioso debido a que tienen otros intereses, refirió Martínez Ruz.

De igual forma sostuvo que este año “iniciando en septiembre debe de haber una respuesta mayor en el ingreso al Seminario Mayor y Menor. Sabemos que han participado cerca de 50 jóvenes, pero ignoramos cuántos se queden”.

“La invitación es permanente, hay un departamento en la Arquidiócesis: la pastoral vocacional. Y se encargan de promover el ingreso al Seminario, pero a veces vemos que otras generaciones, como los Millenials que tiene otros intereses. No solo en el compromiso, tienden a prolongar las decisiones más sólidas de la vida: trabajo, matrimonio. Y también el Seminario cuenta como un compromiso firme y sólido”.

Por otra parte, un estudio realizado por Barna Group y publicado por catholic.net señala que solo cuatro de cada diez millenials no ha dejado la Iglesia; para 3 es importante, mientras que para 3 no es importante y para 4 es algo o poco importante. La motivación general de esas respuestas es que la iglesia no es necesaria e incluso, para algunos, resulta perjudicial.

Entre los que dicen que la iglesia no es importante lo hacen por dos razones, explica el documento: 1.- porque creen que pueden encontrar a Dios en otras partes (39%; o sea 2 de cada 5) y 2.- porque la Iglesia no es relevante para ellos (35%). Otros aducen que la Iglesia es aburrida (31%), que Dios no se encuentra en la Iglesia (20%) o que la Iglesia está fuera de época (8%).

Entre los adultos jóvenes las motivaciones del por qué la Iglesia “no es importante” son más profundas: para un tercio las percepciones negativas son el resultado de 1.- fallas morales en quienes tienen responsabilidades en la Iglesia (35%); 2.- de percibir a los cristianos como quienes sólo juzgan (87%), son hipócritas (85%), están contra los homosexuales (91%) o son insensibles hacia los demás (70%).

Según datos del Inegi dados a conocer en su Panorama de las religiones en México 2010, ha habido un aumento de creyentes de otras religiones como el islam, el judaísmo y el protestantismo.

Aunado a esto, se ha registrado un crecimiento del ateísmo en México con una cantidad de 5, 262, 546 personas sin religión. Es decir, un 5 % de la población se declara sin afiliación religiosa.

¿Qué pasa con nosotros los millennials?

Según un reporte de Pew Research Center, no es la primera vez en la que el mundo afirma que los Millennials crecieron en un tiempo “privilegiado”. Rodeados de tecnología, información y medios de comunicación “más libres” y sin -tanta- influencia del gobierno y la iglesia. “Creo que ahí radica nuestra falta de fe en instituciones como la iglesia; pues nosotros hemos tenido un acceso más simplificado a herramientas, como internet, revistas y libros, que nos brindaron más información para poner en duda sus adeptos”, declara Daniela Bosch.

“Al menos, desde mi experiencia, puedo afirmar que no necesito ir a una misa dentro de una iglesia para sentirme “protegida o perdonada” por Dios. Crecí en una familia católica y, por ende, practiqué esta creencia por varios años hasta que fui consciente para tomar una decisión propia. En ese momento, mi di cuenta de que poca gente -si no es que nadie- tiene la calidad moral para regañarte… ¿por qué dejaría que un sacerdote me regañe si cabe la posibilidad de que él haya hecho cosas peores que yo?

Además, sustentada en la encuesta de la INEGI, la población ha tenido acceso a otras religiones que les ayuda a satisfacer sus necesidades espirituales.

¿En realidad los millennials no creemos en nada?

Aunque tengamos una mente tan “abierta”, debo confesar que no me he topado con alguien que pueda sustentar al 100% que no cree en ningún dios, en algún ángel, en la suerte o hasta el mismo karma.

Los millennials sí somos muy liberales, pero también tenemos un lado espiritual que se puede ver reflejado en esta nueva corriente en la que más gente busca cuidar el planeta, estar bien con uno mismo y, sobre todo, respetar a los demás seres vivos.