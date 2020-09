Los frentes fríos adelantan su llegada a Yucatán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que el pronóstico de la temporada de este año incluye entre 50 y 60 frentes fríos de los cuales varios serán intensos y al menos 22 llegarán a Yucatán.

Sin embargo la llegada anticipada de los frentes fríos de la temporada 2020-2021, podría ocasionar que de chochar con algún ciclón tropical, éste se vuelva errático, lento o que se estacione durante su trayectoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), confirma que la temporada de frentes fríos iniciará a mediados del mes de octubre en la Península de Yucatán, se espera que al menos 22 de ellos arriben al estado.

Así lo aseguró el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Juan Vázquez Montalvo, quien recordó que el promedio anual de frentes fríos registrados es de 44, de los cuales se estima que el 50 por ciento lleguen a la Península de Yucatán, por lo que se esperan al menos 22.

La temporada invernal inicia en el Norte de la República este martes 15 de septiembre y finaliza en el mes de mayo del próximo año; sin embargo, ésta se adelantó y a la fecha se ya se registraron tres frentes fríos.

Vázquez Montalvo dijo que para la Península de Yucatán la temporada inicia a mediados del mes de octubre, pero consideró que es muy probable que también se adelante para esta zona, lo que no es una buena noticia.

El motivo para considerar así esta llegada anticipada es que lo que provocan en esta época los frentes fríos es que haya mucha lluvia con la interacción de aire muy cálido, ocasionando inestabilidad de las condiciones atmosféricas.

Señaló que si hay un ciclón cerca por esta parte este se volvería errático, se volvería más lento o se estacionaría como ha sucedido en el pasado con ‘Roxanne’ y ‘Wilma’, que fueron atrapados por frentes fríos.

Agregó que este año con la formación del fenómeno de “La Niña”, que ya se tiene en el medio, se espera que la temporada invernal no sea intensa ni con bajas temperaturas.

Aseguró que debido al fenómeno de ‘La Niña’, que ya está presente en el medio, se espera que los frentes fríos no lleguen tan húmedos como la temporada anterior, cuando estaba ‘El Niño’.

Finalizó comentando que se espera que vengan con menos lluvia, a veces secos prácticamente y que no haya mucho frío, que no sean muy intensos. “Esperamos que no sea muy fuerte la temporada invernal”, explicó.