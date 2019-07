Los feminicidios en México deben penalizarse en extremo

La ola de asesinatos a mujeres en nuestro país ha propiciado que la Cámara baja aprobara una reforma para que el feminicidio sea considerado delito grave y amerite prisión preventiva, una medida que urge instituir porque la inseguridad crece, el desánimo y el anhelo de justicia ya es un clamor a voces.

De todo esto platicamos con esta fabulosa mujer que vive dedicada a crear arte, a redactar cultura y a predicar con el ejemplo cuando de ser solidaria se trata.

Socorro Chablé, quien en esta fotografía aparece con la escritora Carolina Luna (+), fue una de las entrevistadas en el gran reportaje sobre machismo y feminicidios, publicado recientemente en La Verdad.

¿Cuál es tu postura ante la persistencia del machismo en nuestro estado?

El machismo es inadmisible en Yucatán o en cualquier lugar del mundo, es el origen de las grandes desigualdades entre mujeres y hombres y es uno de los grandes lastres que originan todas las violencias hacia las mujeres y niñas, de ahí que no se deba escatimar esfuerzos desde todas las trincheras. Si el machismo persiste en Yucatán es que falta mucho por hacer, que no estamos haciendo lo suficiente para cambiar la cultura patriarcal que ahonda la brecha de desigualdad. Hay que empezar por reeducar a niñas y niños, y para ello, se requiere la participación de las familias, del sistema educativo y de todos los niveles de gobierno, en pocas palabras, se requiere de todos y todas.

¿Cómo calificas la postura del feminismo radical?

No hay un solo tipo de feminismo, por eso hablamos de “los feminismos”, sus manifestaciones son múltiples y responden a las diferentes realidades que enfrentamos las mujeres. La discriminación hacia las mujeres se agudiza cuando se es indígena, cuando se tiene una orientación sexual diversa, cuando se tienen características que el patriarcado ha denostado, como ser baja de estatura, morena, robusta, etc. De ahí que las manifestaciones del feminismo sean tan diversas y algunas se juzguen de “radicales”.

La violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante. A pesar de ello, no se han implementado, tanto a nivel federal como local, las medidas integrales para erradicar la violencia de género.

¿Es una lucha incansable?

Llevamos muchas décadas, por no decir siglos, exigiendo el reconocimiento a nuestros derechos, al parecer no nos han escuchado lo suficiente, creo que el hartazgo de las mujeres frente a la violencia y la discriminación ya llegó a su limite y por eso nos parecen radicales las exigencias al ¡¡Ya basta!!

¿Cuáles consideras que serían las estrategias adecuadas para combatir el machismo?

El machismo es una practica ancestral arraigada en la cultura de casi todo el mundo, niñas y mujeres hemos vivido las consecuencias de ello, pero también muchas han dado grandes batallas para erradicarlo. Hace algunos siglos, en Francia, Olimpia de Gougues fue guillotinada por atreverse a exigir el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, cuando un grupo de intelectuales abogaban por la creación de una cartilla de derechos humanos del hombre, pero siglos después, y en diferentes países, las mujeres luchaban por el derecho al voto para ser reconocidas como ciudadanas, otros tantos años más pasarían para que el objetivo se lograra, esa ha sido parte de nuestra historia.

Podría interesarte:

Destacadas mujeres mexicanas hablan del machismo y sus consecuencias

En décadas recientes se han dado batallas significativas que han logrado la inclusión de una ley de acceso a una vida sin violencia, la paridad en la participación política, que han incorporado leyes en contra del acoso y abuso sexual, que han incorporado el lenguaje no sexista. A pesar de muchos avances, el machismo prevalece e incluso los feminicidios aumentan, pero todas esas luchas a lo largo de los siglos no han sido en vano, han dado sus frutos y confío que muchas otras cosas más irán cambiando. En resumen, me parece que la mejor estrategia para enfrentar el machismo es la unión de las mujeres, la sororidad y la empatía. El machismo avanza cuando nos divide, así que la unión nos mantendrá fuertes para erradicarlo.

Socorro Chablé es una fabulosa fotógrafa cuya obra siempre logra conectarse con quienes acudimos a sus exposiciones.

¿Crees que las leyes deberían ser mas duras para quienes cometan feminicidios?

Si por supuesto, creo que se debe sentar un precedente de leyes que penalicen en extremo los feminicidios porque en ello está implícito la gravedad del delito, máxime en estos tiempos donde se han incrementado de manera escandalosa. Sin embargo, aunado a esa medida, hay mucho que trabajar en torno a la impunidad y la negligencia de las autoridades, ese ha sido el mayor obstáculo para que las mujeres accedan a la justicia. A su vez, se deben reforzar políticas públicas encaminadas a la prevención, creo que los gobiernos no han trabajado lo suficiente y eso los deja muy mal parados frente a todas las niñas y mujeres asesinadas en este país. No hemos sido su prioridad y eso ya tiene que cambiar.

Ricardo D. Pat