Los cortos de CineSpace llegan al Gran Museo del Mundo Maya de Yucatán

Para compartir detalles de esta magna presentación visitaron la redacción de La Verdad, Carlos Villanueva, representante del Festival de CineSpace de la NASA para México y América Latina y Patrick Boos González de la Sedeculta, coordinador de Cine del Departamento de Artes Visuales de la Sedeculta, quien manifestó que la exhibición será en la sala Mayamax, lo que representa una gran oportunidad no solamente por la sala sino también el contexto mismo de estar dentro de un museo. “Creo que es el contenido adecuado para proyectar en una sala de este tipo dentro de un museo”.

Carlos Villanueva mencionó que la presentación de los cortos en la Cineteca Nacional fue un éxito total. “Esta es la segunda vez que presentamos en la Cineteca Nacional los cortos, fue en la sala 7, con un éxito maravilloso porque además la gente de la cineteca se portaron con nosotros muy bien, porque al día siguiente empezaba la muestra internacional de cine y aún así, nos dieron domingo a las seis de la tarde y fue todo un éxito la presentación de CineSpace y en la Cineteca están muy interesados en que sigamos presentando los cortos el resto de los próximos cinco años”, aseguró.

La relación NASA-espacio-Ciencia Ficción atrae a muchos jóvenes a las exhibiciones de estos cortometrajes y Carlos Villanueva remarcó esto. “De hecho uno de los consejos que les hemos dado a nuestros amigos del Gran Museo Maya y de la Sedeculta es que la presentación esté enfocada al público joven, porque creemos que los jóvenes son los más interesados, si las generaciones anteriores admirábamos el espacio, los jóvenes, no necesariamente los jóvenes millennians, sino los jóvenes en general, ya no quieren admirar el espacio, quieren participar en la exploración del espacio, por eso nosotros queremos que esto llegue al mayor público posible y que participen con nosotros consultando el link cinespace.org que es gratuito, pueden participar con una idea, pueden participar con una grabación de un celular, de lo que sea, lo importante es la idea, no es necesariamente del espacio, no son cosas técnicas, no es tanto de cohetes, sino de ideas que tienen que ver con la humanidad, la exploración de Marte, el problema de la ecología en el planeta, etcétera, por eso nos enfocamos más al público jóvenes”.

Por su parte Patrick comentó que Carlos Villanueva se acercó al Gran Museo del Mundo Maya justo cuando estaban por sacar las actividades del “Cineclub: Cine para Yucatán”, que forma parte del programa Impulso a la Cinematografía en Yucatán 2018-2024, que tiene el propósito como un primer paso para un impulso de la cinematografía, tenemos la labor de aceptar, cobijar este tipo de contenidos”, aseguró.

Dijo que la sala Mayamax tiene capacidad para más de 300 personas, pero lo mejor es que la gente podrá además de disfrutarlos podrá participar directamente con Carlos Villanueva, quien durante la presentación contestará preguntas del público asistente relacionadas con los cortos.

Comentaron que los cortos de CineSpace se presentaron con gran éxito en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, contando con la presencia de Carlos Fontanot, Imagery Manager, International Space Station de la NASA.

Carlos Villanueva, confirmó que CineSpace en tan solo cuatro años se ha posicionado de manera increíble, a tal grado que por ejemplo ha superado en participación al festival de Sundance del prestigiado director y actor Robert Redford. Manifestó su orgullo porque realizadores mexicanos han tenido destacado protagonismo en este festival, y que este año él participará como realizador con el corto “The Universe Day”.

Ricardo D. Pat