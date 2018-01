‘Los Vázquez’ en entrevista exclusiva con el Diario La Verdad

Los Vázquez Show

Ellos se encuentran actualmente promocionando el sencillo ‘Enamorada, tema que forma parte de ‘Siembra nueva’, su más reciente álbum. Esta canción está sonando fuertemente en las estaciones de radio de México.

Para compartir detalles de su más reciente lanzamiento, visitaron la redacción de La Verdad, don Roberto Vázquez, uno de los fundadores de la agrupación, su hija Serene y Roberto Vázquez Jr.

Don Roberto ¿cómo se logra llevar a un grupo al éxito?

Saludos a todo el querido auditorio, ¿Cómo se hace? no sé, porque es un trabajo diario, un trabajo de día, hoy están mi hija, mi hijo, mi hermano el ‘Chiquis’, mi hermano Ruisel que es el director hoy día de lo que es el Super show de Los Vázquez, mi hermano Rubén con quien iniciamos este proyecto, falleció hace 10 años, mi papá también ya fallecido que fue uno de los fundadores.

El grupo se ha distinguido por la categoría y calidad de sus arreglos musicales

Sí porque hay mucha gente que dice la música popular es corriente, no, hay músicos preparados o músicos no preparados, la improvisación no es la esencia de la música clásica que es la madre de la música de todos los géneros, de la cual se deriva todo lo que tú quieras hacer, entonces automáticamente la calidad no está peleada con la música popular.

Selene ¿Cuánto tiempo llevas de haberte integrado al grupo?

Llevo cuatro años de tener este privilegio de estar dentro de esta agrupación. Mi maestro de canto me dijo alguna vez: ‘tú no estás en la música por vocación sino por destino’.

Los Vázquez Show

¿Qué enseñanzas de ha dejado estar dentro de la organización?

Sobre todo la retroalimentación con la gente, es un círculo de energía y de crear emoción, ellos te dan y tú agarras eso mismo para con tu energía devolvérselos y así estamos retroalimentarnos unos con otros, eso y la disciplina. Yo creo que la música sí es un juego, pero hay que ser un profesional para poderlo jugar bien.

¿Cómo te han recibido los seguidores más acérrimos?

Al principio fue difícil para la gente, para mí no, veía muchas críticas, lo lamentable era que provenían de mujeres, pero ya con el paso del tiempo la gente me ha tratado muy bien, me apoyan, me echan porras y están pendientes de lo que estoy haciendo.

Roberto Junior por su parte mencionó que esta es su segunda etapa en la banda, ya que al principio no rindió lo que de él se esperaba, pero que ahora está disfrutando de esta que considera es la mejor etapa del proyecto.

El Super Show de Los Vázquez tiene una agenda llena de actividades y desde ahora ya cocina los festejos de sus primeros 50 años de vida, los cuales prepararán con mucho detalle pues deberán ser merecedores de una trayectoria tan increíble y exitosa como la que ellos presumen.