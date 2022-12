“Loro Yucateco” en riesgo de desaparecer, advierte Proyecto Santa María

El “Loro Yucateco” sigue estando en la lista negra de las especies de aves a extinguirse en México y para la asociación Proyecto Santa María el problema se ha convertido en un problema multicultural en Yucatán, ya que el trafico y comercialización de aves en esta parte de la Republica de México es un tema muy común y que continúa poniendo en riesgo a las especies endémicas de la Península de Yucatán.

El Proyecto Santa María lanzó una campaña de recolección de fondos, con el fin de promover, rescatar y proteger a esta especie endémica de la región.

Al rescate del loro Yucateco

En conferencia de presan dieron a conocer la iniciativa “Al rescate del loro Yucateco”, donde los loros producto del tráfico ilegal y “que llegan a nuestras instalaciones para comenzar un proceso de rehabilitación en donde el objetivo primordial es su reincorporación a la vida libre en su hábitat natural”, externó Pierre Medina, presidente de la asociación.

“Problemas con ley, problema con las autoridades, problemas con la voluntad de hacer algo por esto, pero finalmente de querer ver que el problema ahí está y que es real, y que aumenta en la temporada de anidación que es en febrero, el comercio se dispara por internet y es un problema que no se atiende a pesar de ser un delito federal”, agregó.

Informaron que como proyecto han podido canalizar unos 100 loros y otras aves desde hace cuatro años, los cuales se encuentran en las instalaciones del Proyecto Santa María que se ubican en el municipio de Telchac Puerto.

“Estos han sido por decomisos de las autoridades, de los que rescatamos o de personas que no los entregan porque ya no los pueden cuidar”, mencionó la Dra. Vanessa Martínez García, directora de la asociación.

Manifestaron que desafortunadamente no hay un control y las condiciones de que puedan vivir en cautiverio pueden ser deplorables, por lo que mencionan que de 10 loros que se comercian en la temporada ocho terminan muriendo, “es un tema muy delicado que no es atendido y que no se han tomado en cuenta por la autoridad”, mencionó Karla Hernández parte de la organización.

Detallaron que para la recaudación de fondos realizan diferentes actividades como el proyecto de adopta un loro y por medio de la cafetería Tostado Coffee la venta de un vaso hecho a base de trigo, para tener fondos y así poder cubrir gastos en favor de las aves, ya que no reciben recursos de alguna índole gubernamental.

• Jardines para colibríes en tu escuela, tiene el objetivo de implementar parches de flores nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores, jardines funcionales que los niños y jóvenes instalan en sus escuelas conociendo la importancia de conservar a los polinizadores.

• Aves libres, el objetivo de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre la tenencia de aves silvestres, sobre la ilegalidad de esta actividad, sobre el daño que se causa a los ejemplares, a las poblaciones residentes y migratorias, a las especies y al medio ambiente. En este programa hacemos un intercambio de jaulas por plantas nativas, para inhabilitar esas jaulas.

• Rescate, rehabilitación y reincorporación de aves silvestres que han tenido algún accidente en las zonas urbanas. Después de asegurarnos del buen estado de las aves son reincorporadas al medio natural.

• Casa abierta es la oportunidad de presentar a la sociedad nuestro programa de conservación. El objetivo principal es concientizar a las personas sobre la importancia de respetar, cuidar y preservar nuestra fauna y flora nativa.

