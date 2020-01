Logran cerrar cuentas de Twitter que ofrecían Packs de yucatecas

A pesar de que la pornovenganza es considerada un delito en Yucatán, dos cuentas de twitter funcionaban con total impunidad, ofertando Packs de mujeres de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La pornovenganza prolifera la creación de estas cuentas.

Las cuentas en cuestión son ‘Packs de México y Packs De México Oficial’, las cuales fueron suspendidas por la misma red social, luego de que varias personas difundieran el link para reportar la cuenta por contenido inapropiado.

Esta campaña en contra de estas cuentas que claramente funcionan gracias a la pornovenganza se dio luego de que cerraran la cuenta de ‘MeToo Mérida’.

Gracias a las denuncias a la cuenta, se logró cerrar las dos cuentas.

Packs de mujeres de la Península de Yucatán

Ambas cuentas ofrecían los packs de presuntas mujeres de Yucatán, Campeche y Quintana Roo desde el año pasado.

Los administradores de la cuenta ofertaba intercambios de material con contenido sexual, incluso ofrecían negociar cuando el Pack que sean de una alguna ‘influencer o chica popular’.

Los administradores de las cuentas negociaban por material exclusivo y popular.

@quieromipack, es una de las cuentas, la cual funcionaba desde 2010, sin embargo la dejaron de utilizar debido a un intento de hackeo y abrieron @PACKSPDM.

Actualmente ambas páginas permanecen suspendidas gracias a las denuncias del movimiento ‘Me Too Mérida’.

Los administradores se tomaron el tiempo para burlarse de las mujeres.

Cabe mencionar que cuando usuarias de Twitter promovieron la denuncia de ambas páginas, el administrador de una de las cuentas se refirió a las mujeres como ‘feminazis’ y se burlaron de ellas.

‘Las feminazis están denunciando un Twitter que ya ni usamos, así de p3nd3j@5 están! Compra tu membresía ahora mismo!’, se lee en un tuit.

