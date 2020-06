Lluvias causan estragos en el interior de las casas al poniente de Mérida

Los residuos de la tormenta ‘Amanda’ dejaron lluvias en territorio yucateco que no han cesado, aunque la intensidad varía, ya comienza a dejar estragos en las casas habitacionales de Mérida.

La afectada preguntó a través de redes sociales si se encontraban en la misma situación.

A través de las redes sociales Claudia C. preguntó a través de un grupo de vecinos del poniente de Mérida, si a ellos también se les humedecen sus paredes, a lo que rápidamente varios usuarios se quejaron de que se encontraban en la misma situación.

La quejosa dijo ser del fraccionamiento Paseos de Opichen, mientras que usuarios de Privada la Joya, Ampliación Tixcacal, las Nubes y Diamante también manifestaron estar en la misma situación, incluso dijeron que se filtraba agua por los techos.

Varios de los afectados concordaron en que el material con el que se hacen las casas de los nuevos fraccionamientos son de muy mala calidad.

Cabe mencionar que un usuario recomendó que lo más lógico es pedir a las constructoras que haga válida la garantía por desperfectos, de igual forma recomendó un impermeabilizante, ya que el 90% de las quejas vienen de los fraccionamientos nuevos que no vienen con ese acabado.

Varios vecinos del poniente de Mérida denunciaron esta situación.

Por su parte, vecinos del oriente de Mérida manifestaron que también sufren filtraciones de agua en sus techos.

Pese a que las lluvias no son intensas, no se han detenido y eso propicia que haya mucha humedad en los predios y las condiciones climatológicas no les permiten que se sequen como de costumbre.

Entre las denuncias, varios usuarios manifiestan que el agua se cuela en los apagadores.

Te puede ineteresar: Pueblito de Yucatán se inunda; el agua llegó hasta la cintura de las personas

Temor por un huracán en Mérida

Ante esta situación que viven varios habitantes de Mérida, les queda la duda cómo pasarían un huracán, ya que con una tempestad están batallando, con un huracán temen que les entre más agua al interior de sus domicilios.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí