Llegarán 400 mil viajeros a Yucatán

Autoridades del aeropuerto local indican que el 80 por ciento de los visitantes son turistas nacionales

‘En cuanto al número de pasajeros esperamos llegar a 400 mil en los meses de julio y agosto, lo que representa un 10 por ciento de todo el año’, comentó.

Te puede interesar

El Aeropuerto Internacional de Mérida ‘Manuel Crescencio Rejón’ prevé recibirdurante el período de vacaciones de verano, de los cuales el 80 por ciento es turismo nacional y el 20 restante es internacional. El administrador del aeropuerto, Oscar Carrillo Maldonado, indicó que los 400 mil visitantes representa uncon respecto al mismo período del año pasado. Mencionó que ya desde el fin de semana pasado se nota elde flujo de pasajeros que en la mayoría de los casos vienen de la Ciudad de México. Subrayó que este importante flujo significa un 80 por ciento de los pasajeros que llegan de la Ciudad de México por avión, mientras que los otros llegan desde Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y Veracruz.En la parte de seguridad dijo: estamos preparados para brindar los servicios básicos a los visitantes, también las autoridades estarán al pendiente y para ello hay reuniones constantes para coordinar los apoyos que se requieran en dado caso de ser necesarios. ‘Como medida de información preventiva es importante que los pasajeros que están en el Estado, y que van a viajar, lleguen con anticipación a documentar equipaje y sacar sus pases de abordar’, mencionó Carrillo Maldonado. ‘Se les recuerda que no está permitido llevar en la bolsa de mano geles, aerosoles y líquidos mayores de 100 ml.’, dijo al tiempo de indicar que en cuanto a los consejos de que una persona agarre alguna maleta extraña o de gente desconocida, el aeropuerto cuenta con anuncios de voz que mencionan que no se acepte llevar ningún objeto o equipos que no sean propiedad del pasajero o si bien ven una maleta extraña.