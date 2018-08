Llegada de fuereños sindicalizados ocasionará colapso en servicios de Mérida

La llegada de alrededor 20 mil empleados sindicalizados y de los trabajadores de confianza al servicio de la Semarnat, será abrupta y vendrá a colapsar los servicios básicos de educación, vivienda y salud que aquí se prestan de manera ajustada, mencionó el Secretario de la Sección 58 del Sindicato de Trabajadores de la Semarnat, en la entidad, Wilbert May Alfaro.

No lo decimos en mal sentido, creemos que en el centro de la República aún no han visualizado todos los problemas y aristas que ocasionará el traslado de la dependencia federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la capital de Yucatán, Mérida”, agregó.

Todos nuestros compañeros son y serán bienvenidos; los yucatecos nos caracterizamos por nuestra hospitalidad pero nos preocupan varios aspectos para los que sabemos no se han hecho estudios de factibilidad” agregó el representante de los trabajadores sindicalizados.

Advirtió que el proyecto de descentralización de la Secretaría a la capital yucateca provocará más afectaciones que beneficios. Entre las cosas que habría que considerar, dijo, destaca la millonaria inversión que se requiere para construir un edificio suficiente grande para albergar a la dependencia federal y sus trabajadores, pues en Mérida no existen oficinas del tamaño suficiente, con excepción de las instalaciones que actualmente ocupa la Conagua.

A partir de que se diera a conocer que el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un plan para descentralizar el Gobierno Federal y que en Mérida se ubicaría la Secretaría del Medio Ambiente, los trabajadores del sindicato de la Semarnat en Yucatán han manifestado su preocupación por los servicios que deben garantizarles como la educación, la vivienda y los servicios de salud.

Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana el cambio, va a llevar su tiempo y aunque oficialmente nosotros como sindicato no hemos recibido ninguna notificación ni se nos ha consultado para conocer nuestro sentir, nuestro dirigente nacional, el senador Joel Ayala ya dijo que se debe establecer una mesa de diálogo para ir colocando en la discusión los diversos temas que nos preocupan” añadió el dirigente en la entidad.

Se está perdiendo de vista el sentido humano, -dijo-, ya que si se da el traslado de trabajadores habría un rompimiento familiar, porque dentro del gobierno federal, hay matrimonios que estamos en diferentes áreas, por ejemplo un compañero en Profepa y su esposa de Semarnat, o un compañero en Conagua y su cónyuge de Conafor y en este caso, al concretarse la descentralización al trabajador lo mandarían a Mérida, y a la esposa que trabaja en Conagua a Veracruz.

En cuanto a los hijos, por ejemplo, tenemos distintos panoramas porque si un hijo va a estudiar secundaria, en Mérida este nivel de escolaridad está saturado, no tenemos más capacidad, en muchos casos de compañeros que son de aquí de Mérida batallamos para conseguir un lugar para su hijo y a veces no es posible, al punto que nos tenemos que ir a los servicios particulares, aquí cabria la pregunta ¿si los compañeros que vendrán del DF, traen garantizado el cupo para sus hijo de secundaria, entonces habrá desplazamientos en contra de los compañeros de Mérida? O cómo van a funcionar las garantías de las que se ya se están hablando.

Todos sabemos que los servicios de salud del Issste, son buenos pero no suficientes y no son suficientes para quienes estamos en Mérida; recordemos que hay un hospital regional el cual no solo atiende a derechohabientes de Yucatán, también de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, entonces si estimamos que podrían llegar hasta 20 mil personas entre sindicalizados, trabajadores de confianza y sus familias, cuál es la estrategia del gobierno para dar atención oportuna a los trabajadores de la Semarnat, sin que los demás de las otras dependencias y los de Mérida, sean desplazados.

Tenemos casos de madres trabajadoras que tienen que hacer fila para que le den un turno para su hijo en una de las dos guarderías que hay, cuando por fin te dan un espacio, el niño ya creció como para ir al kínder.

Supongamos que con el cambio, todos aceptan salir de la ciudad de México para venir a Mérida y está pagando un crédito de vivienda allá y acá le dan otra casa al trabajador, eso significa que le harán dos descuentos al trabajador, entonces su sueldo saldría al 40 por ciento, lo cual no es suficiente para sostener a la familia o si por el contrario, a los que vienen de México, les regalan una casa acá, entonces a los de Mérida que tienen años esperando por un crédito para una vivienda propia, también le donarán una casa o cómo va aplicar porque la necesidad es la misma, todo trabajador desea mejorar y adquirir una casa propia, estableció el dirigente sindical.

Además el representante sindical dijo que por tratarse de dos zonas geográficas distintas, hay diferencias en los montos de los sueldos que perciben los trabajadores de la ciudad de México contra los que se reciben en Mérida; un trabajador con la misma categoría gana menos en la ciudad de México que uno de Yucatán y ya de por si los sueldos acá no son abundantes, debemos buscar un segundo empleo para completar la economía de las familias.

Tras analizar estos aspectos y otros que tienen que ver con costumbres, clima, idiosincrasia, el representante de los burócratas de la Semarnat, argumentó que el cambio que se avecina además de significar un gasto al erario público, una llegada abrupta de más familias con las que los servicios básicos ya mencionados quedarían colapsados.

Desde esta lógica dijo que la descentralización, propuestas por Amlo, como instrumento generador de desarrollo regional, constituye un reto para que la federación y el estado puedan resolver asuntos medulares como la prestación de servicios con equidad, disponibilidad, acceso y calidad.