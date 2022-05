Llega de Inglaterra y terminó en el hospital tras intento de secuestro en Umán

Una joven que llegó de visita a Yucatán terminó en un hospital tras sufrir un presunto intento de secuestro.

De acuerdo con la afectada que se identificó como Alejandra, el día jueves alrededor de las 7:00 horas salió de casa de su hermana para ir a una farmacia, cuando una persona la sujetó del cuello por la parte de atrás y le colocó un trapo bastante grande que le cubría casi por completo la cara.

La mujer indica que el trapo estaba cubierto por algún químico, ya que estaba mojado y tenía un olor muy fuerte, lo que le provocó que le ardiera la cara y los ojos.

Tras colocarle el trapo en la cara, el sujeto comenzó a golpearla y le dijo que ‘por fin la había encontrado, que la estaba buscando’, asegura la afectada.

Además de los golpes, la joven denuncia que el sujeto en cuestión metió sus manos en su ropa interior y le tocó los senos.

Tras la agresión, el sujeto comenzó a jalar a la joven hacia una camioneta que no logra identificar debido a que sus ojos estaban irritados y su visión se tornó nublada, sin embargo logró ver que tenía la puerta abierta.

Para fortuna de la mujer, el sujeto se tropezó cuando la intentaba subir al vehículo, soltando a la joven, lo que aprovechó la mujer para clavarle las uñas en el rostro de su agresor.

Alejandra relata que cree haber clavado sus uñas en los ojos de su agresor, ya que sus uñas tenían rastros de sangre y el hombre sólo se agarraba la cara y ya no intentó de nueva cuenta agarrar a la joven.

Cabe mencionar que la mujer asegura temer por su vida, ya que el presunto delincuente amenazó con volver y vengarse por lo que ocurrió.

‘El me suelta, porque empieza a encorvarse a agarrarse la cara y me dice que iba a regresar, que me iba a regresar, que le iba yo a pagar por lo que le había hecho’.