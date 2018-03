Llega brigada mixta de Yucatán a Morelos

El equipo especializado acude en auxilio de la población afectada por el sismo

Te puede interesar

Ante la urgencia de apoyar al estado de Morelos tras el más reciente sismo, la brigada mixta de Yucatán se movilizó este día hacia esa entidad para contribuir a las tareas de auxilio a la población que resultó afectada a causa del movimiento telúrico, que dejó una considerable devastación. Después de participar en las labores de apoyo en la Ciudad de México, el equipo especializado, incluido el agente canino Káiser, fue enviado por la Coordinación Nacional de Protección Civil a esa entidad para sumarse a las tareas de ayuda, por lo que de inmediato se trasladó vía terrestre hasta Cuernavaca para ponerse en contacto con las autoridades estatales. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy) y quien encabeza el grupo, Aarón Palomo Euán, informó que tras su llegada a la capital morelense sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo en esa sede, Francisco Bermúdez Alarcón y con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5). Las autoridades locales nos pidieron que nos hiciéramos cargo de las labores en la zona oriente del territorio, mejor conocida como Altos de Morelos, conformada por los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Tlayacapan y Yecapixtla, precisó. Palomo Euán expuso que una vez que llegue, el equipo establecerá su base de operaciones y se pondrá a trabajar de inmediato, “pues el personal está con toda la actitud, disponible y con ganas de seguir apoyando, pues la instrucción del Gobernador Rolando Zapata Bello es permanecer el tiempo que sea necesario”. A la sociedad yucateca, el funcionario estatal le pidió seguir con sus aportaciones, principalmente de víveres y artículos de higiene y puntualizó que por el momento, ya no se requiere más agua y lo que se necesita son alimentos no perecederos, productos de limpieza individual, colchas, cobijas, toallas, sábanas y comida para bebé. En tanto, personal del Gobierno del Estado se avoca a recibir, clasificar y empaquetar los víveres que generosamente los yucatecos comenzaron a llevar de manera fluida al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Polifórum “Zamná”, que desde ayer se habilitaron como puntos de acopio. El encargado en turno de uno de estos espacios de recepción, Franklin Medina, explicó que para optimizar su traslado, al llegar los suministros son diferenciados por los trabajadores y posteriormente son clasificados de acuerdo a las categorías que van desde alimentos enlatados, medicamentos, agua, ropa, así como artículos de limpieza, aseo personal y para los más pequeños de la familia, para después ser colocados en secciones designadas para cada uno. El joven, perteneciente a la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy), destacó el apoyo de elementos de las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), Salud (SSY) y de la Defensa Nacional (Sedena), al igual que del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur), que respaldan en las tareas de recepción y diferenciación de los suministros, por lo que no es necesaria la labor de más gente. De igual manera, resaltó que desde su apertura, la ciudadanía ha respondido satisfactoriamente al llamado y se ha dado cita desde temprana hora con donaciones de ropa, cobertores, agua embotellada, medicamentos, latas de atún, verduras y frijol; arroz, papel higiénico, cubetas, palas, limpiadores multiusos y comida para perro. Un ejemplo de estas acciones de apoyo es el caso de David Alejandro León Zapata, quien a través de su negocio recaudó entre sus empleados diferentes artículos como comida, medicinas y material para curación, y con monederos electrónicos que les dan sus proveedores, logró adquirir más víveres que este día llevó a la sede del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Así como la nevería La Michoacana, que también se sumó a esta labor, regalando paletas a las personas que llevaron suministros al lugar, a manera de agradecimiento por el respaldo que les están dando a los afectados por los recientes sismos.