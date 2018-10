Llaman grupos vulnerables de Mérida detener alzas a energía eléctrica

Los altos costos en las facturas ponen en grave peligro a las personas de la tercera edad y en situación de calle que atienden los albergues de Mérida, los cuales si apenas tienen para comprar alimentos no cuentan con recursos para pagar las costosas facturas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Representantes de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la ayuda humanitaria, pidieron un alto a la escalada en el incremento a los costos de energía eléctrica, lo cual hace peligrar los servicios que ofrecen a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad como los abuelos y los indigentes.

Yucatán es el estado que cuenta con las tarifas eléctricas más altas del país, y el sector empresarial ha comenzado a sufrir las consecuencias, ya que se han visto amenazados en sus actividades comerciales. Y al llamado que han hecho durante las últimas semanas por detener los incrementos de la empresa suministradora de la energía, ahora se suman los organismos civiles de asistencia y ayuda humana.

Pese a que estas tarifas, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no afectan a las familias, muchas de ellas han implementado acciones para consumir el mínimo de la energía eléctrica y reducir con ello los costos que deben pagar por el uso de la energía, aunque no siempre se consigan estos ahorros dadas las inclementes temperaturas ambientales que se registran en la entidad.

Otro de los sectores que de igual forma se han visto mermados, son aquellas asociaciones que atienden y apoyan a grupos vulnerables, como asilos de la tercera edad, o niños en situación de pobreza.

Estelita Solís Suaste, dirige la asociación “La Casa de Los Abuelos”, dijo que la agrupación ha tenido que pagar facturas bimestrales que oscilan entre los cuatro y 20 mil pesos, sin que hasta ahora la empresa productora de energía le haya explicado la razón de los incrementos, pues la operatividad en las instalaciones de los albergues se ha mantenido austera, y sin variaciones que afecten el consumo eléctrico.

“Para pagar la luz, hemos tenido que hacer venta de tamales, postres y comida, para sacar el costo de la luz, sin embargo, apenas los dos últimos recibos llegaron de 4 mil pesos, no sabemos por qué”, mencionó.

Expresó que en el albergue cuidan a 20 ancianos con diversas enfermedades, que han sido abandonados por sus familiares en el Hospital O’Horán y en la Procuraduría de la Defensa el Menor y la Familia (Prodemefa).

“Aquí no tenemos aire acondicionado, ni usamos lavadoras industriales, ni equipos de sonido. Son áreas de uso común en donde se comparten ventiladores, se apaga la luz cuando no se necesita, o se desconecta el microondas cuando no se está ocupando”, mencionó Solís Suaste.

Comentó que lo único que podría consumir un poco más de luz, es la bomba de agua y eso cuando se pone a funcionar, pero en términos generales las actividades del albergue son completamente austeras.

La asociación se encuentra en la calle 79 C bis #647 entre 104 y 106 de la colonia Nueva Sambulá, en donde reciben donativos en especie y realizan diversas actividades para apoyar los abuelitos que ahí viven sin cobrar un peso. “Hay algunos que sí tienen familia, que dan un donativo de tres mil pesos al mes”, indicó, aunque reconoció que esos recursos no siempre resultan suficientes para cubrir todas las demandas de medicinas y alimentos, mucho menos para pagar energía que no sabemos cómo se consume para llegar a los altos costos en que llega.

En una situación parecida se encuentra, el Ejército de Salvación que atiende a 50 niños en situación vulnerable.

“Si hemos sufrido ese aumento y nos hemos visto en la necesidad de invertir en los paneles solares”, mencionó David Israel Centeno Gómez, quien dirige esta casa hogar.

Señaló que el año pasado estaban pagando cuatro mil pesos de luz bimestrales y ahora pagan más de ocho mil pesos. “Esto de un solo recibo, porque la propiedad está dividida en dos, y donde sufrimos el incremento es en la parte donde está el comedor, el patio central y los refrigeradores; en un año subió el doble”, expresó.

Indicó que con esta inversión de poco más de 120 mil pesos, que se hizo con donaciones locales y nacionales, apenas en esta última etapa del año comenzarán a ver la baja en el recibo de luz, al haber instalado en una parte paneles solares.

“Hicimos varias adecuaciones para bajar los costos, por ejemplo, donde ya tenemos los 20 paneles solares se colocaron los equipos electrónicos que se utilizan más, como los refrigeradores, y congeladores”, expresó.

Centeno Gómez dijo que hicieron un estudio previo a la instalación de los paneles solares, para saber cómo y en dónde se gasta más la luz. “Nuestros equipos consumen más o menos tres kilowhatt, entonces se colocaron los paneles para cuatro kilowhatt, y con esto esperamos que los siguientes recibos delleguen con una reducción del 60 por ciento”, explicó.

El Mayor comentó que se ha buscado esta solución porque han querido mantener las condiciones de vida que tienen los 50 niños (25 internos y 25 que viajan diario de colonias del sur). “Ellos mantienen su estatus, el hecho de poner los paneles es para que tengan mayor beneficio, por lo que esperamos que para febrero del próximo año se puedan climatizar los dormitorios”.

Pero sobre todo para evitar dar de baja a los niños por no contar con los recursos para ofrecerles lo más básico que son los alimentos.

