Llaman en Yucatán a la abstención durante la revocación de mandato

Un grupo de personas radicadas en Yucatán, realizaron una manifestación durante la mañana de este domingo, en contra del proceso de revocación de mandato, que se llevará a cabo en todo México el próximo domingo 10 de abril.

Desde poco antes de las 9 horas, las personas convocadas por los grupos Misión Rescate México, México Unido y Chalecos Amarillos Yucatán, Frente Cívico Nacional, Ciudadanos Con Causa, Futuro 21 y Todos con México, entre otras, acudieron vestidas de blanco a la zona de Paseo de Montejo, frente al Monumento a la Patria.

Aprovechando la convocatoria masiva que genera la Biciruta, los manifestantes tomaron el micrófono para expresar sus argumentos contra el ejercicio de participación ciudadana, que implementará el Instituto Nacional Electoral (INE) tras el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el lugar, mencionaron que este tipo de procesos sólo se realiza en países con gobiernos populistas, en donde un mandatario federal quiere permanecer por más tiempo del debido en el poder, por lo que pidieron a la población yucateca no participar en la jornada del 10 de abril.

Asimismo, reprocharon que la revocación de mandato de México, no fue organizada ni impulsada por los ciudadanos, sino como una “ocurrencia” del presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldada por su partido político y los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Si la ciudadanía no se organiza, no nos juntamos y hacemos fuerza, normalmente el gobierno que tiene más fuerza, termina por aplastarlos, por aplacarlos y por silenciarlos, pero hoy estamos aquí para reafirmar que no nos quedaremos en silencio”, expresó Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia en Yucatán.

Abstención activa

Durante su intervención en la tarima, donde se leía el llamado a no participar durante el proceso de revocación de mandato, señaló que a cada uno de los manifestantes le toca llevar ese mensaje y contagiar a sus familiares, vecinos y conocidos.

Pineda Martínez hizo un llamado a razonar que el evento del próximo domingo no es un evento ciudadano, por lo que los mexicanos deben optar por una “abstención activa” para invalidar los resultados por la falta de participación.

Abundó en que esta manifestación se replicó en todos los estados del país, teniendo como principal movilización la de la Ciudad de México, donde se estima que acudieron más de 10 mil personas a la glorieta del Ángel de la Independencia.

