Llaman a respaldar personal médico y a evitar humillación

La labor que realiza el personal médico: especialistas, médicos generales, pasantes, enfermeras, camilleros, paramédicos, auxiliares, casi siempre ha sido estigmatizada; si cometen un error, la satanización se generaliza de tal modo que los logros no consiguen despertar ni la atención, mucho menos la gratitud de los usuarios de los hospitales, principalmente en el sector público.

Sin embargo en tiempos de la pandemia del coronavirus Covid-19, de manera singular la valentía, la solidaridad y la capacidad de la plantilla médica en la entidad, ha quedado demostrada. Tanto, que no son pocos los lideres, dirigentes de organizaciones, personajes políticos y de la vida pública que se han unido en un reconocimiento a los guerreros de bata blanca que laboran en el sistema hospitalario de la entidad.

Sistema de salud deficiente, anticipó la Codhey

Apenas en el mes de Febrero de este año, ante los diputados de la LXII Legislatura, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, presentó un sombrío panorama del estado que guarda el sistema hospitalario de Yucatán.

A través de supervisiones realizadas a 120 centros de salud, de los 138 ubicados en los municipios y comisarías de la entidad, la Codhey detectó: falta de personal; de equipos médicos; medicamentos e insumos; de mantenimiento de sus instalaciones; y de los equipos médicos existentes, entre otros.

También los centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, son los ubicados en: Cenotillo; San Ignacio y Chelem comisarías de Progreso; Caucel, comisaría de Mérida; Sotuta; Hunucmá; Umán; X’Canchakán comisaría de Tecoh; Libre Unión, comisaría de Yaxcabá; Sanahcat, San Francisco comisaría de Tinum; Tahdziú; Tahmuy, comisaría de Valladolid; y Sisbichén, comisaría de Chemax.

También personal del organismo de derechos humanos visitó los hospitales Dr. Agustín O´Horán, el Psiquiátrico de Yucatán, el Hospital General de Tekax, el Hospital Materno Infantil, el comunitario de Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital General de Valladolid, donde también se advirtieron necesidades tales como: insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos.

En general estas son las condiciones del sistema de salud en Yucatán que afectan no solo a los usuarios sino al personal sanitario que ven socavadas sus capacidades al no contar con equipos, materiales, medicamentos y vacunas para actuar, y aunque hay tres hospitales designados para recibir a pacientes de COVID-19, quienes se sienten mal o creen estar contagiados van al que les toca o les queda más cerca, donde el personal médico, con menos equipo y poca instrucción oficial debe atenderlos en primera instancia.

Los médicos, las enfermeras, los camilleros, tienen también familia

Y seguramente tienen también mucho temor en esta pandemia, porque son los primeros en entrar en contacto con los posibles contagiados.

No obstante en Yucatán la población ha sido testigo por medio de las redes sociales, los llamados de estos trabajadores de la salud a la ciudadanía a quedarse en sus casas para evitar contagios masivos ahora que la entidad ha rebasado los 50 casos de pacientes positivos al Covid-19 y que en todo el país se ha emitido una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la pandemia.

Llaman a no discriminar al personal médico

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hizo un llamado a la ciudadanía a no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias y violentas en contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país y el estado, a la contingencia actual por el coronavirus COVID-19.

Esto, luego de darse a conocer en días pasados, que en Guadalajara, al menos seis enfermeras fueron agredidas y discriminadas por personas que piensan que las pueden contagiar del coronavirus Covid-19.

En este sentido el Conapred informó que ha tenido conocimiento de actos en contra de la integridad del personal de salud debido a sospechas infundadas sobre su estado de salud.

¿Qué opina del trabajo del personal médico en la contingencia?

Verónica Rembis, doctora.

Si se mueren los médicos, quién los va a atender... es la forma más fácil de revalorar.

Alejandrina León Torres, regidora.

“Quiero felicitar la labor admirable de nuestros médicos, enfermeras y enfermeros que todos los días se han puesto en las trincheras para combatir esta crisis desde que inició. Aquí en nuestro país, y en nuestro estado hay personal del área de la salud que está dando hasta lo último de su esfuerzo para contener el contagio local, pero también nos toca poner de nuestra parte y ayudarlos quedándonos en casa”.

Ligia Aguayo Rosado, Contadora pública certificada

“Debemos generar conciencia de lo que hacen por todos nosotros al arriesgar sus vidas diariamente; he visto en redes sociales lo que ha sucedido con la discriminación para el uso del transporte público y acceso a algunos lugares, lo cual no debería estar pasando”.

Jorge Escalante Bolio. Empresario sector turístico

“Debemos de pedir por todos los medios a la sociedad que sean conscientes de que los médicos, enfermeras, personal sanitario y de limpieza, así como muchos otros empleados que están dando sus servicios y muchas veces exponiendo sus vidas, son a los que debemos respetar y apoyar”.

José Cab Lugo. Especialista en Marketing digital

“El asunto tiene dos líneas: una sociedad con temor y que observa en medios y redes sociales que la infraestructura en salud en Yucatán está siendo rebasada por la contingencia.

En este sentido la sociedad civil organizada como las de asistencia social debe salir a impulsar una campaña de recaudación para apoyar a todo el capital humano de los hospitales”.

Jorge Habib Abimerhi, empresario

El maltrato hacia el personal médico no tiene nombre. Nadie puede ni debe olvidar que en el momento de su nacimiento, su madre fue asistida por un grupo de doctores y enfermeras o enfermeros. No debemos permitir hechos de agresión. Somos una sociedad pensante; no podemos agredir a quienes ponen todos sus conocimientos y experiencia por salvar nuestras vidas. ¿Quién no ha pisado un hospital? ¿Quién no ha necesitado del doctor? Seamos sensatos y oremos por ellos que en estos momentos están más expuestos que cualquier otra persona.

Ernesto Sonda Castro, Secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana

“Todo el personal médico merece nuestro reconocimiento. Gracias a ellos podemos gozar de tranquilidad cuando requerimos de sus servicios y no es justo que en estos momentos sean agredidos por personas de dudosa calidad moral. Como yucatecos exhortamos a la sociedad a demostrarle al país que nosotros sí reconocemos su esfuerzo y honramos su profesión”.