Llaman a conocer y difundir avances en igualdad y derechos humanos

La sociedad actual ha puesto en un lugar preponderante el tema de los derechos humanos y la igualdad, sobre el que han habido importantes cambios y reformas de ley que es trascendental conocer y difundir, porque solo así se podrán aplicar para seguir avanzando”, afirmó Celia Rivas Rodríguez.

En la escuela “Serapio Rendón”, a donde acudió como invitada para la conferencia ofrecida por la profesora Candelaria May Novelo sobre la inclusión y el respeto a los derechos de la comunidad y estudiantes maya hablantes, la legisladora llamó a los docentes y la sociedad en general a interesarse y profundizar en los recientes cambios impulsados en la materia, desde el Congreso del Estado.

“Lo que no se conoce, no puede ponerse en práctica y en ello hemos puesto especial atención, en impulsar leyes que no se queden en el papel y por el contrario que se apliquen porque se han priorizado temas actuales, que de verdad sirvan a todos los ciudadanos en general”, subrayó.

En su conferencia, May Novelo recordó la lucha que ha emprendido con alumnos de primaria del interior del estado, con quienes ha hecho énfasis en el respeto de los derechos humanos, la no violencia contra la mujer y temas de género, que consideró vitales entre las nuevas generaciones.

Rivas Rodríguez recordó que en el Legislativo se ha puesto especial énfasis en esos rubros y recientemente se abordaron reformas para la igualdad entre mujeres y hombres el Estado de Yucatán, también temas de género como las reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la modificación de la ley de la Comisión de Derechos Humanos.

De igual manera enunció las reformas a la constitución política estatal en materia de derechos político-electorales de los indígenas mayas de Yucatán.

“Otros temas relacionados son las reformas el Código de Familia, las reformas en materia de incumplimiento de obligación de asistencia familiar en adultos mayores, a lo que se suma la aprobación de la Ley para prevenir y combatir la trata de personas”.

El Código Penal de Yucatán, abundó, ha tenido reformas caso del Código de Familia en materia de derechos de la mujer; las reformas en materia de abuso sexual; la Ley de Víctimas y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública armonizándonos con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura ya establecida claramente como un delito y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Rivas Rodríguez agradeció a los maestros la invitación y el esfuerzo realizado para abordar estos temas, de gran importancia para la sociedad.