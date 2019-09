Litros INCOMPLETOS en GASOLINERAS de Mérida; conoce donde se ubican

Un usuario a través de las redes sociales denuncia a gasolinera de Mérida por dar litros incompletos de combustible; el gerente de la estación afectada sale a defenderse, sin embargo salen a relucir otras gasolineras con las mismas malas prácticas.

El afectado alerta a su vecinos con el siguiente mensaje:

‘Aguas con gasolinera G500 Salida Caucel Carretera Mérida-Celestún No solo no baja el costo, de acuerdo a estímulo gubernamental, sino que no da litro a litro, Compré 20 lts me despacharon, 18 aprox 10% menos...’