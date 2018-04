Litigante desnuda problemas de las ONG’S en Yucatán

ONG’S en Yucatán

El abogado en la Asamblea Nacional de Temas Ambientales, Raymundo Espinoza Hernández, remarca que las agrupaciones civiles en Yucatán en muchas ocasiones son “pasivas” con el tema de injusticia social, debido a su vínculo financiero con autoridades

Tras una mesa panel entre abogados ambientalistas, estudiantes, intelectuales y la sociedad civil, el licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y abogado en la Asamblea Nacional de Temas Ambientales, y representante del Aspi en Yucatán Y Quintana Roo, Raymundo Espinoza Hernández, platicó sobre las problemáticas que ve entre organizaciones ambientales de Yucatán y el Gobierno del Estado.

“Yo trabajo en todo el país, y las cosas no están en alfombra de terciopelo. A mí me parece que la situación aquí en Yucatán tiene que ver con ese vínculo que se ha venido construyendo. No tanto las comunidades, si acaso algunos representantes o gente que asume representaciones de comunidades de un lado. Sí, todo un grupo nutrido de profesionistas, asesores, expertos, gente que trabaja derechos humanos, derechos ambientales y lo que llaman la sociedad civil organizada de Yucatán”, explicó Espinoza Hernández.

Asimismo, sostuvo que: “Muchos de esos son los que trabajan todos los días con el gobierno, no solo la Secretaría (de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) de (Eduardo) Batllori, sino diferentes instancias; y que además son los que tienen conexión entre ellos y capacidad de articulación y reciben financiamiento de organizaciones externas e incluso del gobierno mexicano”.

“Sin embargo, los sujetos reales de los que padecen los problemas reales del despejo y saqueo, permanecen como por debajo de esa gelatina de organizaciones que muchas veces, además, asumen la representación de comunidades indígenas, de comunidades afectadas ambientalmente, de gente que vive en las ciudades pero que también reciente despojos y afectaciones ambientales o de salud”, agregó el litigante.

La farsa de las agrupaciones en Yucatán

“Muchas de esas personas representadas, viven un idilio con las autoridades. Eso por un lado es muy característico de la región, donde no se quieren pelear las organizaciones con el gobierno, sino que tienen una relación muy amable, de mucha “camaradería”; pero eso, por momentos facilita negociones y espacios, pero también por momentos se presta para que sean cómplices de lo que el gobierno dice, y a veces ellos mismos aparezcan embarcados, de lo cual es difícil salirse”, agregó Espinoza Hernández.