¿Listos para vibrar con Guns N’ Roses?

Ya está todo listo para que la legendaria banda Guns N' Roses se presente este viernes en el recinto ferial de Xmatkuil, en lo que será su primera parada de su “We’re F’N back tour” por México.

Guns N' Roses retomó los planes de presentaciones en el país, tras la pausa obligada por el confinamiento de la pandemia, así que durante toda la semana se construyó el imponente escenario de 40 toneladas para el disfrute de miles de personas.

Tan sólo el montaje del escenario participaron 350 trabajadores, más el personal del staff y logística del evento.

La banda se presentará con sus estelares Axel, Slash y Duff y las puertas del recinto serán abiertas a partir de las 18:00 horas, y el acceso será por la Plaza Izamal.

Con su presentación, Xmatkuil vibrará al ritmo de “Sweet child o’ mine”, “Welcome to the jungle”, “November rain”, las recientes “Absurd” y “Hard Skool”, así como sus propias versiones de covers de bandas como The Beatles, AC/DC y Soundgarden, entre otras.

Previo al concierto, agrupaciones locales estarán amenizando, incluido Molotov, la banda mexicana con más de 25 años de trayectoria que ya ha sido confirmada para este gran concierto.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llevar ropa cómoda, ya que se prevé que el evento termine a las 2:00 de la madrugada.

¿En qué otros lugares se presentará Guns N' Roses?

Llegó por fin Guns N' Roses

Para el 21 de octubre, Guns N’ Roses se presentará en lo que fue el estadio Azul de la Ciudad de México y el 23 de octubre llegará al Estadio Mobil Super de Monterrey, donde la banda The Warning será telonera.

Set List para hoy

It's So Easy

Brownstone

Chinese Democracy

Slither

Welcome to the jungle

Better Live and let die

Reckless Life

Estranged

Shadow of your love

Rocket Queen

U could be mine

Attitude

Absurd

Hard Skool

Civil War

Sorry

Sweet Child of mine

November Rain

Wichita Lineman

Heaven's Door

Nightrain

COMA

Patience

¿Cuánto cuesta los boletos para Guns N’ Roses?

Hospitality - $11,905.00

Extreme - $8,090.00

Gradas VIP - $4,760.00

General A - $3,560.00

Gradas - $2,975.00

General B - $2,140.00

