Lino Montes pesista de Yucatán busca triunfar en eventos internacionales

Lino Montes

El pesista yucateco inicio el año de manera intensa con la finalidad de volver a retomar su nivel y demostrar que todavía tiene mucho que dar en su carrera deportiva.

‘La medalla de plata en el Mundial de California me hizo reaccionar, fue como una cachetada para despertar y darme cuenta de que sigo teniendo potencial en las pesas’, así lo señaló el originario de Tekax.

Lino Montes

La trayectoria de cualquier deportista siempre estará rodeada de éxitos y fracasos. Montes Góngora comentó que fue difícil salir del mal momento en el que se encontraba, pero nunca bajo la guardia y con agallas ha regresado a ocupar los primeros lugares en competencias de talla internacional.

Este año será vital para el halterista porque pretende asistir a certámenes que lo podrían seguir catapultando a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lino Montes

Es por eso que no se aleja del Complejo Deportivo Kukulcán con tal de no perder el ritmo y avanzar bajo la supervisión de su entrenador David Carrillo.

En el mes de mayo viajará a República Dominicana para competir en el Campeonato Panamericano que será clasificatorio para los Panamericanos de Perú 2019.

Lino Montes

Luego pretende estar en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, Colombia en julio y cerrar en el Campeonato del Mundo en Turkmenistán en noviembre.

‘Arranca este año con metas nuevas y la ilusión de tener buenas actuaciones en todos estos compromisos. Me siento muy bien físicamente y continuaré con el plan de entrenamiento para alcanzar los primeros lugares, estar en la cima es el principal objetivo’ La clave del éxito está en el trabajo del día a día, esforzarse a diario en el gimnasio siempre tendrá su recompensa. Me he dado cuenta que cuando las personas entregan el máximo los sueños se vuelven realidad, y esa mi intensión soñar despierto’.

Lino Montes

Finalizó al decir que ‘Mantendré mi nivel porque me siento un atleta renovado, así que seré persistente para llegar a Tokio. El subcampeonato del mundo que obtuve es un buen indicador para tener la mira puesta en los olímpicos, quiero ser el primer mexicano de la rama varonil en darle una medalla a mi país en dicho evento’.