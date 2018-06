Linett Escoffié Ramírez, determinada a ganar el V Distrito electoral

Joven y con un entusiasmo evidente, la candidata de la coalición PRI, Verde, Panal para el V Distrito electoral, Linett Escoffié Ramírez, se dice y se siente comprometida con las personas que habitan en la demarcación, a la que pretende representar en el Congreso Local.

El reto –dice- es aún mayor dado que desde hace 20 años este distrito no ha sido ganado por ningún abanderado del PRI, aunque hoy las condiciones son otras, pues aunque desafortunadamente el distrito sigue sin ningún avance, ahora sus habitantes ven una esperanza de cambio en la persona de Linett Escoffié Ramírez. Por su juventud, por su condición de mujer que la hace sensible ante los problemas de la población y por su conciencia ante el maltrato a los animales.

Ella se autodefine como parte de una nueva generación de aspirantes a puestos de elección popular que tiene “las manos limpias”. Y de esta fortaleza, de sus propuestas y de lo nutrido que han sido sus encuentros con los habitantes del distrito V nos habla en entrevista.

¿Cuáles son las principales demandas que has encontrado en el distrito?

Las demandas son muy diversas porque es un distrito con muchos contrastes. Piden que el candidato o candidata que gane, regrese; que se arreglen los parques, que están abandonados desde hace 40 años en que fueron construidos y no han sido rehabilitados; nos hablan de la falta de alumbrado; de las calles sin pavimentar, de las coladeras tapadas, y que todo esto es una responsabilidad del Ayuntamiento, pero el papel del diputado es gestionar que lleguen los recursos y las obras a las colonias.

¿En cuánto a la equidad de género, las mujeres del PRI han sentido un avance en este aspecto?

Claro, mi partido el PRI, es el único que tiene en sus estatutos la obligación de abrir los espacios a los jóvenes y las mujeres, el PRI postula de cada 3 candidatos a uno menor de 35 años de edad.

¿Qué te dice la gente cuando tocas sus puertas, cuando llegas a su casa?

Les sorprende ver la juventud, les sorprende ver a una mujer, porque en el distrito V se han postulado varones no tan jóvenes, pero la juventud viene con mucha energía y con mucho dinamismo, soy una mujer de manos limpias, a la gente les gusta que sea una mujer joven, quien ahora esté buscando ser la representante del V Distrito

¿Cuál es tu principal propuesta, de llegar al Congreso?

Una de mis iniciativas es crear la agencia que vele por los derechos de los animales hemos encontrado perros y gatos abandonados, perros amarrados desde la 7 de la mañana, el dueño sale a trabajar y no le deja agua; en mi diario caminar he encontrado bolsas con gatos y perros envenenados, entonces la propuesta de creación para esta agencia es que se encargue de hacer valer el Código Penal en las sanciones por maltrato animal, que las sanciones sean más fuertes porque están son fáciles de pagar y por eso se sigue abusando de los animalitos. Y este problema lo he visto en las calles, en los predios y en muchas de las casas a donde he ido.

_Rebeca González