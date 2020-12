Limpiar 'cochinero' en la fiscalía de Yucatán

Al rendir compromiso constitucional este día como nuevo fiscal del estado de Yucatán a Juan Manuel León León le espera la difícil tarea de recuperar la de por sí frágil ciudadana confianza en la impartición de justicia.

En portada: Piden al nuevo fiscal de Yucatán una limpia e investigación a fondo en la fiscalía

Tras la salida del ex Fiscal Wilbert Cetina Arjona y las causas que incidieron para su renuncia, diversos sectores de la población, abogados, representantes populares, activistas, entre otros se pronunciaron por una “limpia a fondo” en la estructura de la fiscalía.

Pero además del saneamiento la ciudadanía de Yucatán exigen a través de La Verdad Noticias, llegar a fondo en los diversos presuntos delitos cometidos por el ex fiscal.

Cometió más de diez delitos

El diputado Enrique Castillo Ruz señaló que los hechos cometidos por el ex Fiscal “pueden resultar en la comisión de delitos tales como corrupción, asociación delictuosa, facilitación delictiva, encubrimiento, abuso de autoridad, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público”.

La mayoría de los diputados locales piden que el ex fiscal y quienes participaron en diferentes presuntos delitos, sean investigados

Aunque los integrantes de la bancada panista en Congreso local se negaron a que el ex Fiscal Cetina Arjona sea investigado, fue la mayoría quien aprobó el punto de acuerdo para que la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Secretaría de la Contraloría General investiguen los probables actos de corrupción cometidos por el ex servidor público y que él mismo confiesa en grabaciones difundidas en los medios de información.

El legislador Marcos Rodríguez Ruz, expuso que el Congreso no puede quedarse estático ante situaciones que vulneran a las instituciones de justicia en la entidad.

Dijo que es necesario que las instancias investigadoras indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del ex fiscal, como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias.

A favor de la investigación

De los 25 diputados en el Congreso local, 18 exigieron que se abra las investigaciones contra el ex fiscal; a la petición de la bancada del PRI se sumaron los legisladores de Morena, Nueva Alianza, PRD y las ciudadanas independientes.

La Vicefiscalía Anticorrupción y la Contraloría de Yucatán deberán indagar en más de 10 supuestos delitos de los que ha sido señalado el ex fiscal Wilbert Cetina y otras personas

En el punto de acuerdo piden al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán y a la Contraloría General, hagan las investigaciones que sean necesarias, indague y de seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado.

Así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.

Aclarar circunstancias de la renuncia

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pidió aclarar las circunstancias sobre la renuncia del ex fiscal general del estado, Wilbert Cetina Arjona y se indaguen los presuntos actos de corrupción cometidos.

Piden al nuevo fiscal de Yucatán Juan Manuel León, haga una revisión en la estructura de la instancia impartidora de justicia

Tras la exhibición del ex fiscal con presuntos especuladores de tierras en Yucatán al ex servidor no le quedó más remedio que salir de la peor manera que se tenga registro en la fiscalía de Yucatán.

Ante la llegada del nuevo fiscal Juan Manuel León León, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, recordó que todo servidor público “recibe el alto honor de la confianza ciudadana para el cumplimiento de sus funciones, por lo que debe retribuir a la sociedad con total apego a los valores éticos de honestidad y absoluta probidad de su persona”.

Consideró que es de “interés ciudadano que se esclarezcan las circunstancias en las que tuvo lugar la renuncia de Wilbert Cetina Arjona como servidor público”.

Llamó a las autoridades competentes “para que se realicen los procedimientos de entrega-recepción con total apego a la normativa aplicable y cumpla con sus obligaciones como servidor público ante la dimisión de su encargo”.

Pidió que se lleven a cabo las investigaciones que resulten pertinentes ante los hechos que se han dado a conocer, "a fin de que las autoridades actúen para un deslinde o determinación de las responsabilidades a que diera lugar”.

Justicia para las mujeres

La activista por los derechos de las mujeres y representante del observatorio del feminicidio Adelaida Salas Salazar le piden al nuevo fiscal Juan Manuel León León, justicia para las mujeres que han sido violentadas de distintas maneras.

Que se cumpla con la ley anticorrupción en Yucatán, exige activista

“Que el personal que ponga sea profesional, capaz y sensible que nunca más llegue una mujer golpeada, sin dinero y que le digan que no lo pueden tomar su denuncia, que no tenga que esperar tantas horas y que haya empatía de parte de los servidores públicos, para las mujeres que sufren violencia, golpes, abuso sexual”, pidió.

Salas Salazar también mencionó que hay acusaciones en contra del ex fiscal, que fueron perjudiciales para Yucatán como el tráfico de influencias y como hay denuncias, se debe hacer la investigación y trabajar sin favoritismo y lo debe de hacer para cumplir con la ley, consideró.

Voto de confianza

Es claro lo que pide el pueblo: que se llegue a fondo en las acusaciones contra el ex fiscal Wilbert Cetina, expuso por su parte el dirigente del PRI en Yucatán Francisco Torres Rivas.

En el PRI le hemos dado el voto de confianza al nuevo fiscal, no solo para que se hagan las investigaciones con relación al desempeño de su antecesor, sino para que en lo sucesivo la aplicación de la justicia sea pronto y expedita como lo mandata la constitución.

Te puede interesar: Mauricio Vila acepta la renuncia del fiscal de Yucatán

El nuevo fiscal tiene ante sí el compromiso de recuperar la credibilidad ciudadana en la aplicación de la justicia y que nunca más actos como los que se le señalan al ex fiscal vuelvan a repetirse.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.