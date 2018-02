Lili Herrera, la hija del famoso ‘Cholo’ comediante yucateco

hija del famoso ‘Cholo’ comediante yucateco

Desde que tuvo uso de razón quiso ser artista, quizá influenciada por su abuela quien era cantante de ópera, pero como ella misma decía ‘hijita tuve que terminar de mariachi porque la Ópera no dejaba’. Ella era ‘La Valentina’, poseedora de una gran voz, unos falsetes dos veces más arriba que los ‘Taracuari’. Lili, nació en la ciudad de México y era una bebe cuando su madre, la vedette Lili Yavel, falleció en un accidente. Con un año de edad se mudó a Ciudad Juárez para crecer bajo el cuidado de su abuela.

Cuando cumplió 19 años de edad, supo la verdad a través de su hermana y también que su padre era comediante. Tardó un año en descubrir que este era Héctor Herrera ‘Cholo’ y varios meses más en lograr contactarlo, vía telefónica. Lili recuerda la llamada.

‘Preguntó: ¿La señorita Laura Lilia González Sierra? Contesté ‘sí, y dijo: ‘Hola hijita soy tu papá’. Era un hombre tiernísimo, dulce como él solo, todos sus hijos nos derretimos por él, porque mi papá no era una persona con la que hubiéramos crecido o nos hubiera criado a todos, lo veíamos un poco racionado, pero cuando estábamos con él era el papá más lindo, el más tierno y más cariñoso del mundo’.

¿Cuándo pudiste finalmente conocerlo?

Después de varios intentos, él llegó a México, yo había ido con mi hermana que me había dicho la verdad, que vivía en México, él había ido allá y como no encontró un ramo de flores, llegó con una maseta de Crisantenos, jajaja. Era una persona muy detallista, era un caballero, parecía de la época de los caballeros de espada y todo eso’.

¿Cómo se dio la conexión para que trabajaras con él?

Le confesé a mi abuela que ya sabía la verdad, que ya sabía de mi papá y ellos se reconciliaron, mi papá siguió siendo muy lindo conmigo, de hecho me quería dar el apellido, pero yo no acepté porque me parecía una falta de respeto a la familia con la que había crecido, pero empecé a venir con mi abuela a pasar vacaciones de Semana Santa, las de julio y agosto, pero cuando conocí el teatro Héctor Herrera quedé flechada, fue amor a primera vista y yo estuve presionándolo para que me dejara actuar, a lo que él se negó inicialmente. ‘La primera vez que vi a mi padre en escena fue en la obra ‘Amando a Miguel’, donde al final él salía maquillado como Miguel de la Madrid’.

¿Cuánto tiempo pasó para que finalmente participarás en escena?

Debuté el 17 de diciembre de 1987 con la obra ‘Macho hasta que me de Sida’, acaba de pasar el terremoto de México por lo que mi papel era de una chilanga que venía a refugiarse a Mérida. Cada vez que decían ‘mira como tiembla la gelatina’ yo brincaba a los brazos de mi papá, fue todo muy padre y la gente me recibió muy bien. Pronto realicé otros papeles, aprendí mucho de él, cómo se maquillaba, como se caracterizaba, era realmente impresionante’.

¿En cuántas obras participaste con tu padre?

Muchas, muchas, muchas, participé en ‘Macho hasta que me sida’, ‘Baticholo’, ‘Viene pelón el sexenio’, ‘La crisis del Cholo Pérsico’, ‘El pan Dulce de cada día’, ‘Las posaderas de Cholo’, ‘Arriba el sexenio’, trabajé con mi papá en el teatro ‘Héctor Herrera’ hasta el 92, y nos aventábamos dos o tres obras por año, porque hacíamos hasta 500 representaciones de cada una’.

En el teatro ‘Héctor Herrera’, desfilaron los mejores actores y las mejores actrices

Yo tuve maestras formidables que ya no están en este plano pero les tenía un cariño tremendo, a Alicia ‘La China’ Arispe quien era regiomontana y me decía: ‘Si puedes hija, yo ya saqué mestizas y vengo de Monterrey, sí puedes’, era una actriz de carácter impresionante, también la Aída ‘Chichi’ Ayora, doña Chela, otra con la que hice una gran amistad, Aura Escalante, que es campechana pero ‘doña panguera’ que le decían, y por supuesto doña Ofelia Zapata ‘Petrona’.

Deben ser recuerdos imborrables para ti

Tuve el gusto de que cuando yo llegué y vi ese mural pintado había en el teatro, cuando comencé a trabajar me pusieron junto a mi papá, a la que pusieron abrazando a mi papá fue a mí’.

¿Sigues extrañando a tu padre?

Ay sí, yo no me enteré que mi papá estaba en el hospital, a mí una amiga que estaba en el gobierno, arriesgando su trabajo me hizo favor de llamarme y avisarme que había fallecido mi papá, me enteré como una hora y media después, fue muy triste, muy feo.

Sin embargo fallece el hombre pero nace la leyenda

Sí desde luego.

¿Qué significa para ti no solo ser hija de un grande sino haber formado parte de esa historia irrepetible en la historia del teatro en Yucatán?

Es algo único, es algo que me voy a llevar cuando yo me vaya, es como dices tristemente irrepetible porque como quisiera que volviera el tiempo atrás. La gente que tenga cassettes o que tenga videos o algo que me los pase, porque la familia no tiene casi nada. No había la cultura del registro, había mucho cassette, se vendían en Chetumal, ahí los veía mi papá, toda la fayuca.

¿Algo más con lo que desees concluir?

Para mí haber conocido ya grande a mi padre fue algo muy fuerte. Era mi sueño tener a mi papá, y cuando lo conocí mi papá era mi Dios. También considero importante comentar que conozco a todos mis hermanos y me llevo bien con ellos.