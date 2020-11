Lili Herrera comparte en Yucatán la lectura del Tarot

En las noticias de hoy contamos con una gran exclusiva sobre una de las más destacadas actrices del teatro regional de Yucatán, la sensacional Lili Herrera, una talentosa intérprete que formó parte de la generación dorada encabezada por su difunto padre Héctor Herrera “Cholo” en el teatro que lleva su nombre.

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, Lili Herrera compartió todos los detalles de una nueva etapa profesional que lleva realizando en los recientes meses, con la lectura del Tarot a sus miles de seguidores, a través de transmisiones que efectúa a través de su cuenta oficial de Facebook Lili Herrera Esotérica.

Lili Herrera, una de las primeras actrices del teatro regional más queridas de Yucatán sorprende a sus seguidores con esta nueva etapa profesional que sin duda es sumamente interesante.

Cuestionada acerca de cuándo inició a interesarse por la lectura del Tarot, la primera actriz Lili Herrera comentó que las cartas (baraja española) las empezó a leer cuando tenía 12 años. “Mi abuelita me enseñó y me seguí como hilo de media, siempre me gustó lo esotérico lo que hice fue leer y leer mucho sobre el tema”, comentó.

Lili compartió que siempre andaba en una búsqueda espiritual, independientemente de que le gustara el arte, de hecho la poesía siempre le ha gustado mucho y la magia tiene que ver mucho con la poesía porque cuando se hace un hechizo tiene que rimar.

Lectura del Tarot desde Yucatán

Lili Herrera comentó que el tarot lo comenzó a leer hace 5 años tras tomar un curso pues fue algo que le encantó, desde entonces lo lee, ya que siempre tuvo la certeza de que las cuestiones metafísicas y esotéricas la atraían.

“Toda mi vida fue una búsqueda de ver aquí había venido a este mundo y cuál era mi misión, eso era lo que yo sentía, estuve con la metafísica, el cristianismo, budismo, angelología, en fin, conociendo un montón de corrientes hasta que me encontré con la Wicca, ahí es donde me quedé es lo que me encanta, soy brujita por naturaleza y amo a los cuatro elementos, las energías y todo lo que es magia”, asegura la talentosa actriz Lili Herrera.

Sobre la dinámica de su programa dijo que lo único que hace es saludar, presentarse y pedir a las personas su nombre completo, su fecha de nacimiento y de dónde son, entonces su novio Javier escoge a quién cumpla con los requisitos y esa es la persona a la que le hace una lectura rápida de Tarot.

El programa se transmite los lunes, miércoles y viernes, pero igual no lo ha estado haciendo fijo, por lo que reconoce que tiene que empezar a ponerse ya los días exactos otra vez y quiere que sea a las 10 de la noche, a través de su página oficial Lili Herrera Esotérica.

Lili Herrera, hija del inmortal Héctor Herrera “Cholo” realiza la lectura del Tarot a través de su página oficil de Fabeook Lili Herrera Esotérica.

Comentó que le encantaría tener un programa con el corporativo 69 Opichén Radio, el cual es dirigido por el destacado gestor cultural y escritor, Rigel "El Kaskep” Solís, aunque fuera un día a la semana de lectura de Tarot, pero necesita primero cambiar de casa, porque quiero acercarse más al rumbo del poniente.

Lili es hija de don Héctor Herrera “Cholo”, enterándose a los 19 años de edad que su padre era comediante, pero tardó un año más en descubrir que este era Héctor Herrera ‘Cholo’ y varios meses más en lograr contactarlo, vía telefónica. Lo recuerda como el papá más lindo, más tierno y más cariñoso del mundo.

Debutó como actriz en Mérida el 17 de diciembre de 1987 con la obra ‘Macho hasta que me de Sida’. Como acababa de pasar el terremoto de México, su papel fue el de una chilanga que venía a refugiarse a Mérida.

