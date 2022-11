Líder de Morena, sin importarle opinión de Renán Barrera

“Creo que ahorita no son los tiempos electorales ni de candidatos, son tiempos de trabajo y estamos luchando por los ideales de nuestro partido”, señaló la presidente estatal de Morena en Yucatán, Alpha Tavera Escalante, quien se limitó a responder las declaraciones del alcalde Renán Barrera Concha quien aseguro que “Morena no tiene oportunidad de ganar la alcaldía de Mérida”.

“Para que hablemos del futuro, mejor hablemos del presente donde Morena está trabajando para crecer, todos somos libres y bien lo decía Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz, si esa es su opinión se respeta”, dijo.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

Celebraron natalicio de Felipe Carrillo Puerto

Esta respuesta la dio en el marco del 148 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, donde varios morenistas acudieron al parque con el mismo homónimo ubicado en Circuito Colonias con Av. Carrillo Puerto, al norte de Mérida para llevar a cabo una ofrenda floral con motivo de este día.

Alpha esconde aspiraciones políticas

Sobre las expectativas que se tienen para el partido para el próximo proceso electoral, donde diversas encuestas la mencionan como una de las posibles candidatas de Morena a la Gubernatura de Yucatán, la morenista decidió no hablar de sus aspiraciones políticas.

“Yo no tengo la culpa si aparece mi nombre o no aparece mi nombre, si ustedes me preguntan mi único interés ahorita es hacer crecer el partido, que haya unidad, que haya trabajo, el partido tiene una nueva etapa que quiere que haya mucha formación política”, sostuvo.

Y es que la duda de si ella pudiera ser la carta fuerte de la guinda en el 2024, se fortaleció al revelarse fotografías de un gran acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Yucatán, en pasados días.

“No fue un encuentro planeado, nos enteramos que estaba de visita, por lo que lo logramos abordar para decirle que en Yucatán la cuarta transformación será posible en el 2024 de la mano con cada uno de los yucatecos”, explicó.

La líder del partido de la 4T en Yucatán, manifestó que para la elección de candidaturas en las próximas elecciones los estatutos de su partido remarcan que la elección del candidato a cualquier cargo de elección popular y en especifico para la gubernatura de Yucatán será por medio de encuestas.

“Siempre en un concurso el que pierde se molesta, tenga o no tenga la razón, son cosas que suceden en todos los partidos, en todas las elecciones, pero yo pienso que prevalece la razón y los aspirantes que finalmente elija y los demás que finalmente quedan electos deberán trabajar por su distrito, municipio o estado, pero siempre he dicho no necesitas ser autoridad para poder cambiar las cosas”

Cambio de estafeta en Morena

En cuanto a la entrega a recepción de las instalaciones del partido en la entidad informó que no ha habido una entrega en su totalidad, “estamos avanzados, ya fue el ex presidente Mario a entregarme las llaves de la oficina y me llevó a dar un recorrido, pero estamos todavía en las cuestiones legales del inventario”, concluyó.

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram