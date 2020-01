Liberan en Mérida al ex policía que supuestamente mató a un hombre en Ciudad Caucel

Un juez de Yucatán liberó a un ex policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien había sido imputado por presuntamente haber asesinado a un hombre en Ciudad Caucel de Mérida.

Para lograr su liberación, el juez de control, Santos Alfredo May Tinal, indicó que el ex agente fue detenido por duda razonable, días después de haber sido encarcelado y acusado de asesino.

Un juez determinó que el ex policía debía ser liberado al no coincidir las pruebas en su contra.

Durante la audiencia de vinculación, celebrada ayer miércoles en Mérida, salió a relucir que la Fiscalía General del Estado cometió una serie de errores que permitieron la liberación del presunto homicida.

HECHOS SE CONTRADICEN

Asimismo, se informó que el abogado defensor de Juan Diego presentó imágenes y vídeos donde se ve el auto del occiso, un Mazda rojo, transitando el Periférico a las 13:41 horas del 27 de diciembre.

La hora de la muerte de José Alberto “N” se había determinado entre las 8:00 y 10:00 horas de ese mismo día, aunque el fallecido ya no contestaba las llamadas desde antes, según información proporcionada.

El hombre fue asesinado en su casa, ubicada en Ciudad Caucel, al poniente de Mérida.

En otro vídeo, se ve al mismo auto circulando sobre la avenida Jacinto Canek, a las 8:00 horas del 28 de diciembre, día en que fue descubierto el cuerpo del occiso y cuyo auto ya estaba estacionado en su casa.

Respecto a estos hechos, los fiscales del caso indicaron que no se ve quién maneja el auto, por lo que pudo haber sido el ex agente para “sembrar” evidencia a su favor, pero eso no sirvió para nada.

Como hubo dudas sobre la participación del inculpado en los hechos que se le imputaron el juez lo dejó en libertad, de modo que el crimen ocurrido en Ciudad Caucel el mes pasado podría quedar impune.

