Liberan a Braulio, el perro detenido en Mérida por policías de la SSP

Entre las noticias de hoy, se reporta que Braulio, el perro detenido en Mérida por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya fue liberado.

Como bien informamos en La Verdad Noticias en días pasados, agentes de la policía detuvieron al perro en calles de la colonia Emiliano Zapata Sur, luego de que este escapara de su vivienda y diera muerte a un gato.

Debido a que la dueña del gato solicitó el apoyo de la policía, la unidad 6190 de la SSP acudió al llamado, por lo que procedieron a resguardar al can hasta que los dueños de Braulio llegaran a un acuerdo con los dueños del gato fallecido.

La dueña del gato pedía una indemnización de mil 500 pesos, sin embargo los dueños del perro sólo pudieron dar mil pesos de anticipo y se ofrecieron a firmar un pagaré por los 500 restantes, pero la dueña del gato no aceptó y decidió dejar que se llevaran a Braulio retenido.

El perro fue detenido por matar a un gato cuando escapó.

Liberan a perro detenido

Debido a que fue detenido, permanceció cerca de 60 horas en la perrera municipal de Mérida y ya ha sido puesto en libertad, sin embargo Hermida Muóz Morales, dueña del can, dijo que no se lo podían entregar porque no contaba con documentación que avalara su propiedad.

Por su parte el Ayuntamiento de Mérida manifestó que el perro será devuelto a su dueña en cuanto pueda comprobar su propiedad, por que no tiene caso mantenerlo bajo custodía.

Braulio fue remitido a la perrera municipal.

Del conflicto entre la dueña del gato, se supo que se lleva un proceso abierto entre las partes involucradas, quienes solucionarán el conflicto con la ayuda de la Fiscalía.

Detención inusual de perro

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Evolución, Silvia Cortés, urge que los policías de Yucatán, reciban capacitación sobre la Ley de Protección Animal Vigente en Yucatán, ya que señaló que no deberían detenerse a un animal que esté involucrado en un hecho violento, ya que ellos no se pueden hacer responsables de sus acciones.

