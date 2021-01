Leyendas mayas de Yucatán: Los sueños de Kin el cazador

Leyendas mayas de Yucatán: Los sueños de Kim el cazador

En la serie de leyendas mayas originarias de Yucatán que La Verdad Noticias ha estado compartiendo, toca turno a una muy emotiva que nos enseña que todos podemos superar nuestros miedos más profundos.

Se trata de la historia de Kin el cazador, quien a sus 23 años ya era todo un hombre, pero le tenía pavor a la noche, y no precisamente por la oscuridad, sino que detestaba el momento de dormir, pues no había noche en la que algún mal sueño no lo atacara de pronto.

En los sueños de Kin un salvaje jaguar lo atacaba a él y a su familia, por lo que las pesadillas con este felino se convirtieron en uno de sus miedos más profundos.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Esto ocurría pese a ser un guerrero de clase alta, alguien distinguido entre la comunidad, pues en todo Yaxhá aún no había nacido alguien capaz de vencerlo en saltar más alto o en cazar el mayor número de jabalíes.

El mejor cazador de jabalíes había abandonado cualquier esperanza de soñar algo agradable pues llevaba más de 3 años soñando a diario. Uno de los sueños más terribles que atacaron a Kin, fue aquel en el que el Jaguar lo atacó a él y a su familia entera por primera vez, dejándolos huérfanos a él y a su hermano.

Kim pidió la guía de los dioses

Sin embargo, el jaguar no era lo único que perturbaba sus sueños. También estaban esas noches en las que el cielo se había tornado rojo mientras una lluvia de fuego se precipitaba arrasando con todo Yaxhá, o aquellas en las que una ola gigantesca lo arrastraba hacia las profundidades del mar, sin posibilidad de regresar.

Las noches pasaban y pasaban sin que hubiera un sueño placentero para Kin, hasta que un día recordó que su abuelo, el único guerrero que había podido cazar 15 jabalíes más que él, le había recomendado encomendarse a los dioses, ofreciéndole algo para estos guiarán su camino, pues así nunca estaría solo.

Una mañana salió a buscar la ofrenda para los dioses: una flor que sólo aparece en la copa de las Ceibas, unos altísimos árboles que Kin sólo había visto en las afueras de Yaxhá. En la punta del árbol más alto encontró una pequeña flor.

Con la flor en su poder y la noche por llegar, Kin ofrendó a los dioses aquella flor de pétalos blancos junto con granos de maíz, lodo y un poco de su propia sangre, extraída de su mano izquierda. Exclamó las palabras correctas y a pesar de la convicción que puso en cada una de ellas, no pasó absolutamente nada.

Para conseguir la protección de los dioses Kin debió trepar a unos altísimos árboles para conseguir una flor muy especial que les ofreció como parte de sus ofrendas.

Pese a ello se dispuso a dormir volviendo a su sueño apocalíptico con la lluvia de fuego arrasando su pueblo Itzamná, cuando el dios del cielo y de la tierra susurraron algo incomprensible al oído de Kin y, por arte de magia, el paisaje cambió radicalmente.

Te podría interesar: Leyendas de Yucatán: La teoría de la desaparición de los mayas

Sin embargo, el jaguar aún acechaba. Sentía su mirada penetrante en las venas, y cuando aquella bestia saltó para atacar a Kin, Kauil el dios del fuego, dio un golpe encendido en llamas para ahuyentarlo, mientras gritaba algo incomprensible para Kin.

De pronto Kin despertó, por primera vez en años, sin estar empapado de sudor. Sus ojos se posaron en la ofrenda, de la que el viento parecía haberse llevado todo y entonces supo que sus noches no volverían a estar invadidas por sueños malos, pues los dioses Itzamná y Kauil lo protegían.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.