Leyendas mayas de Yucatán: El campesino y el árbol

Dentro de las enorme cantidad de leyendas mayas originarias de Yucatán hay unas terroríficas, otras misteriosas, pero también existen otras muy hermosas, incluso emotivas, como la del campesino y el árbol, que narra una historia que comparte un mensaje realmente bello.

En La Verdad Noticias hemos estado compartiendo con nuestros lectores varias de las mejores leyendas mayas y también diversas historias urbanas, pero la que nos ocupa en esta ocasión rescata la creencia de que los árboles llegaron a tierras mayas con una misión susurrada por los dioses.

La leyenda del campesino y el árbol es una de las bellas surgidas de en Yucatán.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

La leyenda narra que desde su llegada, los árboles aguardan silenciosos el día en que finalmente serán reconocidos por los hombres, despertando en ellos admiración y respeto.

Así, algunos curan fiebres, otros proveen de madera para construir y otros más tienen como misión la cura de enfermedades graves. De todos los árboles que habitan las tierras, existió uno que en su silencio encerraba una tristeza infinita.

El campesino que prendió una gran lección

Su follaje, que era su contacto con el cielo, se encontraba caído y ennegrecido, pues aquel gran árbol que un día había sido inmensamente feliz, ahora suspiraba cabizbajo. Un día comenzó la tala de árboles, aquellos cuya misión era entregar su madera esperaban el momento de la caída.

—¡No!, a mí no —gritó el gran árbol al sentir la muerte cerca. El campesino, que llevaba varios árboles talados, guardó un silencio profundo y al no observar a ningún semejante se preguntó a sí mismo. —¿Quién habrá dicho eso? El árbol le contestó —He sido yo ¿no me ves? Mi nombre es Ciricote El campesino, sin dar crédito a lo que le acababa de suceder, dijo: —¿Un árbol que habla?, eso es algo que jamás había visto, ¿A caso todos los árboles tienen esa capacidad?

Serenamente el árbol le explicó lo siguiente: —Los árboles somos la comunicación entre los tres niveles del cosmos, el follaje nos conecta al cielo, las raíces al subterráneo y el tronco es nuestro contacto con lo terrenal, por lo que algunas veces en situaciones complicadas nos es permitido hablar.

—Pero entonces, ¿por qué los demás árboles no hablaron mientras los talaba? Mi intención no es mala, es solo que aquí pienso cosechar para poder vivir.

La lección que esta leyenda comparte es emotiva pues se trata de un importante mensaje ecológico que se aplica hasta nuestros días.

—Aquellos árboles no hablaron porque su misión consistía en dar su madera. La mía es otra y con el tiempo llegarás a conocer los beneficios que te traerá tenerme aquí y cuidarme. Ante esa respuesta el campesino quedó pensativo y, tras llamarlo varias veces sin obtener respuesta, continuó con los trabajos que realizaba para su milpa, aunque respetando al árbol.

Te podría interesar: Leyendas de Yucatán: La serpiente que ocasionaba temblores

Con el pasar de los días el campesino puso especial cuidado en el árbol y demás plantas vitales. El Ciricote fue extendiendo su follaje al cielo como cuando era el árbol más feliz que habitaba la tierra y el campesino se admiraba ante los colores de sus hojas, que le servían para limpiar los platos.

Además sus hermosos frutos que brotaban de él eran recogidos y servían de alimento para él y su familia. Mientras el campesino descansaba bajo la sombra del Ciricote, el árbol se alegraba de seguir en la tierra y entre ambos haber logrado convivir.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.