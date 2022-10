Ley para uso de cuantas abandonadas ya existía, Echazarreta exhortó a críticos de la 4T

“Hay que investigar antes de verter una opinión”, indicó el diputado, Rafael Echazarreta Torres, señaló que la aprobación de la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de la cámara de diputados y que ha pasado al Senado de la República, ha generado mucha polémica, pero debido a la desinformación.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando el Congreso de la Unión Cámara de Diputados aprobó la mencionada reforma, en la que se establece que los recursos de cuentas de banco abandonadas podrán, tras tres a seis años, ser usados por el Gobierno de México para temas de Seguridad Pública.

Aunque el tema ha causado polémica e inconformidad entre algunos sectores, algo parecido ya estaba en la Ley desde el 2008, el único cambio es que los recursos ahora pueden pasar a Seguridad Pública y no solo a Beneficencia Pública, explicó Echazarreta Torres.

“Los diputados vieron que el gasto que hay que realizar en materia de seguridad es sin precedentes, entonces están utilizando todos los medios a su alcance para que ese elemento económico pueda llegar a un mejor impacto”, dijo.

También llamó a quienes han sido críticos sobre estos cambios, “que se pongan a estudiar antes de emitir una opinión, porque lo único que cambiaron es el destino, pero era una ley que ya existía”, afirmó.

La iniciativa de reforma al artículo 61 que fue aprobado por los diputados establece que los recursos “abandonados” en cuentas bancarias serán tomados por el Estado para destinarlos a la seguridad pública.

Específicamente las cuentas bancarias que cumplan tres años sin movimiento serán consideradas abandonadas, de modo que el dinero, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan, refiere los documentos de la iniciativa.

¿Pero qué significa no mover una cuenta bancaria?

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros, el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero. Al cabo de este tiempo, el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no cobra comisiones.

También señaló por medio de un comunicado que al transcurrir otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no habían sido reclamados, ni habían tenido movimiento alguno, serían entregados al Estado, es decir, de ser aprobado en su totalidad, estos recursos ya no serían para beneficencia publica, sino para temas de seguridad.

La Condusef que a nivel nacional encabeza, Oscar Rosado Jiménez, destacó que muchas de las cuentas “abandonadas” tienen montos muy pequeños, ya que son de personas que por alguna razón abrieron una cuenta por un empleo o motivo de ahorro y finalmente las olvidaron o en el peor de los casos fallecieron y sus familiares desconocían de este recurso, por lo que no lo reclamaron.

Aunque esta Comisión según asegura que los usuarios de servicios financieros no sufrirán modificaciones desde la perspectiva del usuario, ya que la modificación legal que aprobaron los diputados y todavía va a viajar a la Cámara de Senadores, a la cámara revisora; el Senado tendrá su propia opinión y hará lo conducente.