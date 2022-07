Ley del Isstey se discutirá en el Congreso este jueves

Este jueves se discutirá en el Congreso del Estado una iniciativa para actualizar la ley del Isstey, la cual ha causado mucha polémica en Yucatán.

La incertidumbre que ha girado en torno a las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), ha provocado que trabajadores se pensionen en los últimos tres años, incluso antes de la edad idónea, por lo que el monto mensual de los pensionados ha llegado a los 109 millones de pesos, según indicó la titular María Isabel Rodríguez Heredia.

Si esta cantidad se divide entre los 31 días del mes, la cantidad promedio es de tres millones 516 mil 129 pesos al día.

La titular señaló que se ha cubierto con las aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado, contribuyendo en el 2021 con aproximadamente 280 millones de pesos; en 2022, 350 millones y se espera que para 2023 sean 650 millones y en 2024, 730 millones, inflándose al doble de lo que se paga actualmente, por lo que se prevé que la nómina del Isstey será insostenible.

Rodríguez Heredia, manifestó que la iniciativa de ley que se discutirá en el Congreso no beneficia en nada al Gobierno, sin embargo de no promoverse, la próxima administración erogará 7 millones y la siguiente 10 millones, con una grave afectación a toda la población yucateca.

Este jueves será un día importante en el Congreso, ya que después de aceptar la dura situación por la que atraviesa el Isstey, se discutirá una propuesta emanada de una comisión especial que ha escuchado a trabajadores, pensionados y miembros de todas las bancadas para salvar el mencionado instituto y así garantizar las pensiones.

De acuerdo con la titular, la ley no ha tenido una modificación importante desde 1976 y recalcó que ya es momento, ya que el instituto está en situación de déficit, ya que los ingresos son menores a lo egresado.

¿Por qué afectaría a los yucatecos la Ley del Isstey?

De no aprobarse la ley, presupuestos de seguridad, salud y educación se destinarían al instituto.

La situación que se vive en el Instituto es de interés de todos los yucatecos, ya que cada mes y cada año que pasa, la situación se ve cada vez más insostenible, por lo que las finanzas públicas estatales se verían afectadas, ya que tendrían que designar parte del presupuesto en temas de seguridad, salud o educación al instituto para subsanar a través de aportaciones extraordinarias y subsidios del Ejecutivo para enfrentar sus obligaciones.

Cabe señalar que la titular del instituto señaló que la situación actual se debe a la falta de interés de administraciones pasadas que no prestaron atención al tema.

Como ya mencionamos en La Verdad Noticias, la iniciativa de ley que se discutirá hoy en el Congreso está hecha de la participación que hicieron organizaciones sindicales de pensionados y de trabajadores en activo, así como se le dio lugar a la gente, sindicatos y especialistas para expresar y entregar sus aportaciones.

Sin embargo, los líderes sindicales piden no aprobar aún la mencionada actualización, ya que consideraron que no se enteraron a tiempo y que no pudieron hacer sus aportaciones.

Los líderes sindicales de Cecytey, Cobay y Conalep acudieron al Congreso para solicitar la nueva ley, ya que no se enteraron a tiempo, pese a la difusión que se ha hecho desde hace tres meses.

Piden no aprobar la ley aún, hasta que líderes sindicales den sus aportaciones sobre el tema.

Por su parte la titular indicó que en cuanto a las personas que tienen un derecho adquirido como una pensión o jubilación van a seguir con la ley actual, al igual que a la generación de transición, quienes están en expectativa de derechos van a tener una modalidad gradual.

Cabe destacar que la actualización de esta ley es urgente, ya que señalan que de seguir la situación así, en 2026 aún vendiendo todos sus activos, el Isstey estará en quiebra financiera y de no legislarse la ley del Isstey, no sólo se ponen en riesgo las pensiones, sino también la seguridad, salud y educación de todos los yucatecos.

