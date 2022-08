Ley 3 de 3 contra violencia de género no aplica para alcalde de Oxkutzcab

Tras la denuncia de acoso sexual que fue publicada en la red social de Facebook contra el presidente municipal de Oxkutzcab, Juan José Martín Fragoso, cometido cuando éste se encontraba en estado de ebriedad, el diputado local Víctor Hugo Lozano Poveda, señaló que la recién aprobada "Ley 3 de 3 contra la violencia de género" no podría aplicarse en su contra, debido a que éste ya ocupaba el cargo público cuando cometió la falta.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, señaló que a pesar de haberse aprobado recientemente dicha ley que busca que ningún agresor de mujeres pueda acceder a un cargo público o puesto gubernamental, Martín Fragoso no correría riesgo de perder el título que obtuvo por la vía democrática en 2021.

No obstante, aseguró que la falta es evidente y el comportamiento del edil debe corregirse, además de que se debe erradicar este tipo de conductas entre los funcionarios públicos y toda la población yucateca en general.

“Hacemos un llamado y un extrañamiento al alcalde, no hay acciones legales, tiene que emprenderlas en su caso quien se sintió ofendida, pero socialmente creo que el clamor es al unísono y es general que este tipo de actitudes y de acciones, insisto, no solamente por parte de un alcalde, en general de ninguna autoridad, es ni debe ser tolerado, ni tomado a la ligera”, expresó el diputado del IV Distrito.

Por su parte, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Vida Gómez Herrera, instó a las autoridades de procuración de justicia a que realice las investigaciones correspondientes por oficio y no esperar a que se presente una denuncia formal en contra del alcalde de Oxkutzcab.

La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género indicó que no basta únicamente con una disculpa escrita a través de Facebook para reparar el daño que cometió a Melissa R., además que esta acción no asegura que Juan José Martín Fragoso vaya a dejar de comportarse de manera inapropiada cuando se encuentre en estado de ebriedad.

“Un presidente municipal de Yucatán subió a sus redes sociales que encontrándose en estado inconveniente, y no usó la palabra acoso, hostigó a una mujer de su municipio, eso se debería investigar de oficio, no deberíamos quedarnos en la duda y que la persona valla e interponga la denuncia”, refirió la legisladora plurinominal.

Señaló que ante el miedo que causa la posición de poder de un alcalde, es comprensible que la ciudadana de Oxkutzcab no haya acudido a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer su denuncia, pero debería bastar con la admisión de culpa por parte del alcalde sureño.

Como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el alcalde del municipio sureño de Oxkutzcab, Juan José Martín Fregoso, se ha visto envuelto en una polémica por una denuncia de acoso sexual en su contra.

El edil oxkutzcabense fue denunciado a través de la red social Facebook por Melissa R. e Ilse C. B., por supuestos actos inapropiados cometidos durante el fin de semana, cuando este se encontraba en estado de ebriedad.

La primera de las mujeres escribió a través de su perfil de la red social que Martín Fragoso la había bloqueado de su Facebook oficial, debido a que en una de sus publicaciones alegó que fue acosada por el alcalde, quien la siguió en dos ocasiones cuando ella iba al baño durante una fiesta.

“Así es, se aprovechó de la situación, me besó y me metió a un cuarto y no me dejaba salir diciéndome que quería ‘apoyarme en mi emprendimiento’”, relató la denunciante.