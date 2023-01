Levy Abraham dirigirá la Canaco Mérida durante el 2023

En la Asamblea General Ordinaria 2023 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Levy Abraham Macari fue electo como presidente para el periodo 2023.

¿Cómo visualiza su trabajo frente a Canaco?

Vamos a trabajar para seguir fomentando el comercio formal, vamos a trabajar hacia el interior de la cámara, para la capacitación a nuestros afiliados y tengan una mejor profesionalización para afrontar los retos que nos trae la economía actual.

¿Cuáles son los retos a sortear?

Estamos en una era post pandemia, también hay que ajustarnos un poquito a como quedó el mundo, digitalizar nuestros negocios, comenzar a pensar en un mundo más globalizado, pienso que tenemos mucha área para trabajar en ese tema.

¿Cómo ve el mercado de Yucatán?

En Yucatán estamos trabajando muy bien, me parece que hay mucha opción de crecimiento, pero también tenemos que hacer ciertas adecuaciones dentro de nuestros negocios para poder competir con empresas que ya son mundiales.

¿Quedó atrás la recuperación económica?

Actualmente tenemos que hablar de un fortalecimiento de nuestra economía, el crecimiento ya se está viendo, tal vez no en todas las áreas de la economía, pero ya hay algunos sectores que están por arriba de los niveles anteriores a la pandemia y eso nos habla de una recuperación, incluso de un crecimiento.

¿Qué sectores continúan rezagados?

Por ejemplo el turismo, aunque el año pasado se presumió una cifra récord en el número de pasajeros del aeropuerto, creo que todavía nos falta para que el tema de ocupación hotelera quede al 100 por ciento, creo que hay muchos comercios en los que todavía no se habla de estar a los niveles previos al Covid-19, pero son giros específicos.

¿Cuáles serán los ejes de trabajo?

Como comenté en mi discurso al tomar protesta, tenemos la economía, la gestión ante las autoridades, la capacitación hacia adentro, responsabilidad social, la participación de la cámara dentro de los comités y la procuración del mejoramiento contínuo de nuestros afiliados.

¿Cómo será el trabajo con las autoridades?

El diálogo es la única opción, tenemos que estar abiertos a escuchar a las autoridades, hemos tenido acercamiento con los tres niveles de gobierno, siempre han estado dispuestos a participar y yo esperaría que así continúe la dinámica.

¿Heredas el liderazgo empresarial de tu familia?

No me siento heredero, estoy aquí para trabajar, para servir a los afiliados de la cámara, yo no puedo hablar de lo que hicieron mis abuelos o mis tíos, es un legado que ellos dejaron y por supuesto que aprendí de ellos, pero yo tengo que hacer mi propia historia y espero que cuando yo salga se hable de la misma manera de mi como se hablando muchísimo años de ellos.

