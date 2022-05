Levantan la voz contra la violencia vicaria en Yucatán

Un grupo de mujeres de la Unión Yucateca Contra la Violencia Vicaria y compañeras del Círculo de Mujeres Alza la voz, realizaron una manifestación pacífica a las puertas del Juzgado Primero de lo Familiar, para exigir justicia sobre las determinaciones judiciales que impiden que mantengan contacto legal con sus hijas e hijos.

Desde las escalinatas del edificio jurídico, ubicado en la calle 35 entre 62 y 72 del centro de Mérida, las manifestantes expusieron distintos casos ocurridos en la entidad, a la vez que desplegaron una manta con el mensaje “no somos delincuentes, somos madres”.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género, que se refiere a la forma de violencia que un progenitor ejerce sobre su hija o hijo, con el objetivo de causar dolor a la madre. En este caso, la violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, sino también a los menores de edad.

Dos niñas

Mangerly lucha en Yucatán por la custodia de sus dos hijas menores de edad

Durante la protesta realizada a las 18:00 horas, la señora Mangerly comentó que tras la separación de su ex pareja, en 2016 inició la lucha por la custodia de sus dos hijas, de ocho y 10 años, a través de la carpeta de investigación 1388/2016, abierta en dicho juzgado.

Indicó que por un error en la captura de la sentencia, el padre de las menores obtuvo la custodia. La resolución, dijo, se debió a que al momento de iniciar con el litigio y pelear por la custodia, no contaba con un empleo ni acceso a crédito a un crédito de vivienda.

Desde eso, las niñas vivieron con el padre y dos años después, manifestaron que él y su nueva pareja ejercían violencia física, emocional y psicológica en contra de ambas, situación que es del conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).

“Mis hijas no quieren regresar con él, se me ha interpuesto una multa monetaria por que no quiero devolver a mis hijas, pero en mi caso es que ellas no quieren regresar con él, no es que yo no las quiera regresar o las tenga contra su voluntad”, explicó Mangerly, que por óedenes de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del turno vespertino, se ve obligada legalmente a regresar a sus hijas con su agresor.

En ese sentido, la madre exigió a la juez que le otorgue la custodia de sus hijas, para que pueda quedarse con ellas sin ningún impedimento legal. “Estoy pidiendo más que nada justicia para ellas (mis hijas), porque no es justicia para mí, es justicia para ellas”.

Ya no me reconoce

A Natiluz la separaron de su hija desde que tenía menos de un año de nacida

Otro caso expuesto fue el del expediente 117/2018 de Natiluz Perez Lara, a quien le quitaron la custodia de su hija de poco menos de 11 meses (en ese entonces) desde hace seis años.

La mujer relató que en 2017, contra su voluntad fue anexada en un centro de rehabilitación, oportunidad que aprovechó su ex pareja para promover un juicio sobre la custodia de su hija y quedarse con ella.

Agregó que en 2019 falleció su pareja y a pesar de entregar resultados negativos a pruebas toxicológicas, los jueces no han querido cerrar el caso y por el contrario le entregaron a su hija a una mujer que responde al nombre de Gabriela H. H., con quien no tiene ningún parentesco.

“Yo le pido a la juez que haga justicia, llevo seis años sin ver a mi hija, llevo seis años viniendo aquí, llevo seis años sin convivir con ella el 10 de mayo, sus cumpleaños, ella ya no me reconoce”, lamentó la madre de Helen.

Además de exigir justicia para acabar con estos y otros casos de violencia vicaria, las madres solicitaron una audiencia a la nueva magistrada de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán, Lizette Mimenza Herrera, para que analice sus casos y expedientes.

Iniciativa contra la violencia vicaria

En marzo de 2022 se entregó un proyecto de iniciativa contra la violencia vicaria en el Cogreso de Yucatán

Como informamos en La Verdad Noticias, en marzo de 2022, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria entregó un documento en el Congreso del Estado de Yucatán, para acabar con las agresiones que los padres de familia ejercen hacia sus parejas, a través de la sustracción ilegal y el maltrato a sus hijas e hijos.

En aquella ocasión, las activistas integrantes de dicha organización mencionaron que tan solo en Mérida, 15 mujeres son víctimas de este tipo de violencia, a las que se suman casos que se atienden en el interior del estado.

El documento entregado a la legisladora Vida Gómez Herrera, tenía carácter de iniciativa para acabar con este tipo de violencia, a través de la aprobación de medidas que eviten en un futuro, que los hombres puedan sustraer a los hijos de una mujer.

Entre las principales solicitudes, se encuentra el que se incluya la violencia vicaria en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Familiar de Yucatán y el Código Penal del Estado de Yucatán.

